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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:34
Про віддалене відкриття рахунків
MASolomko Добрий день, на жаль, зараз немає можливості оформити та отримати картку без візиту до відділення, але ми над цим працюємо.
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:35
tarasum Добрий день! 1000 бонусних гривень зможете отримати, якщо попередні ваші рахунки в Кредобанку були закриті до 1 березня 2021 року.
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:37
Про нарахування бонусних 1000 грн
demichh Добрий день! Якщо ви відкриєте Правильну картку після 15 числа поточного місяця, тоді розрахунковий період починається з 1 числа наступного календарного місяця.
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:41
Прораб Доброго дня, тут зможете знайти умови:
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:43
Про умови отримання бонусних 1000 грн
cohan Добрий день! Ось тут детально описані усі умови отримання бонусу:
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:59
Re: Кредобанк
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:33
Квесторе_поверніться Доброго дня! Навіть після отримання бонусу тарифи не зміняться, обслуговування картки й надалі буде безкоштовне, умови зняття готівки у банкоматах - також
Додано: Чет 21 жов, 2021 11:40
Щодо відкриття чотирьох рахунків
Прораб Доброго дня! Коли ви відкриваєте Правильну картку, вам автоматично відкриваються 4 рахунки, один гривневий та три валютні: у доларах, євро, злотих. При цьому дві картки ви отримаєте безкоштовно, одну гривневу і будь-яку валютну на вибір, виготовлення кожної наступної валютної картки коштуватиме 100 грн. При цьому обслуговування рахунків - безкоштовне.
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:11
Офіційні правила акції "Welcome-бонус"
klug Добрий день! З офіційними правила акціями можна ознайомитись ось тут:
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