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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:18
greenozon Доброго дня! Перше - це безкоштовне оформлення та користування, друге - це автоматичне відкриття відразу чотирьох рахунків - одного гривневого та трьох валютних, третє - бонус 1000 грн на ощадний рахунок за користування карткою, четверте - щомісяця ми нараховуємо вам 6% річних на залишок коштів на ощадному рахунку. І ще одне, ви можете знімати до 50 000 грн у будь-якому банкоматі будь-якого банку України без комісії. І зарахування коштів на картку також без комісії.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:32
Коли з’явиться можливість оформлення Правильної карти клієнту банку?
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vitaliy1111
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:41
Kredobank
для Вашої і нашої зручності пропоную цитувати повідомлення на яке даєте відповідь
Наприклад ось так:
vovareuckij написав: KVV написав:vovareuckij
після підключення картка відобразилась у розділі срібних карт.
У меня было то же самое, сперва тоже отобразилась в разделе серебряннх карт, через некоторое время стала отображаться как карта с золотыми баллами.
По карті з ВІNом 5355 17* бали вже нараховані і вони срібні. Kredobank
може Ви внесете ясність - золоті чи срібні бали нараховуються по МС Більше?
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KVV
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:48
KVV написав:
для Вашої і нашої зручності пропоную цитувати повідомлення на яке даєте відповідь
И хорошо бы, если цитировали ту часть сообщения, на которую дают ответы. А то простынями обмотаться можно )))
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MASolomko
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:32
vitaliy1111 написав:
Коли з’явиться можливість оформлення Правильної карти клієнту банку?
Доброго дня, ми працюємо над цим, дуже скоро і діючі клієнти банку зможуть відкрити Правильну картку.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 16:19
KVV написав:Kredobank
для Вашої і нашої зручності пропоную цитувати повідомлення на яке даєте відповідь
Наприклад ось так:
vovareuckij написав: KVV написав:vovareuckij
після підключення картка відобразилась у розділі срібних карт.
У меня было то же самое, сперва тоже отобразилась в разделе серебряннх карт, через некоторое время стала отображаться как карта с золотыми баллами.
По карті з ВІNом 5355 17* бали вже нараховані і вони срібні. Kredobank
може Ви внесете ясність - золоті чи срібні бали нараховуються по МС Більше?
Доброго дня, від типу картки залежить які саме бали будуть нараховуватись вам у Програмі MC Більше: золоті чи срібні. Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.
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Kredobank
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