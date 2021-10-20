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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:18

greenozon Доброго дня! Перше - це безкоштовне оформлення та користування, друге - це автоматичне відкриття відразу чотирьох рахунків - одного гривневого та трьох валютних, третє - бонус 1000 грн на ощадний рахунок за користування карткою, четверте - щомісяця ми нараховуємо вам 6% річних на залишок коштів на ощадному рахунку. І ще одне, ви можете знімати до 50 000 грн у будь-якому банкоматі будь-якого банку України без комісії. І зарахування коштів на картку також без комісії.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:32

Re: Кредобанк

Коли з’явиться можливість оформлення Правильної карти клієнту банку?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:41

Kredobank
для Вашої і нашої зручності пропоную цитувати повідомлення на яке даєте відповідь :wink:

Наприклад ось так:
  vovareuckij написав:
  KVV написав:vovareuckij
після підключення картка відобразилась у розділі срібних карт.

У меня было то же самое, сперва тоже отобразилась в разделе серебряннх карт, через некоторое время стала отображаться как карта с золотыми баллами.

По карті з ВІNом 5355 17* бали вже нараховані і вони срібні.

Kredobank
може Ви внесете ясність - золоті чи срібні бали нараховуються по МС Більше?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:48

Re: Кредобанк

  KVV написав:для Вашої і нашої зручності пропоную цитувати повідомлення на яке даєте відповідь
И хорошо бы, если цитировали ту часть сообщения, на которую дают ответы. А то простынями обмотаться можно )))
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:32

Щодо відкриття Правильної картки клієнтами банку

  vitaliy1111 написав:Коли з’явиться можливість оформлення Правильної карти клієнту банку?

Доброго дня, ми працюємо над цим, дуже скоро і діючі клієнти банку зможуть відкрити Правильну картку.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:36

Щодо цитування запитань

  MASolomko написав:
  KVV написав:для Вашої і нашої зручності пропоную цитувати повідомлення на яке даєте відповідь
И хорошо бы, если цитировали ту часть сообщения, на которую дают ответы. А то простынями обмотаться можно )))

Доброго дня! Прийнято :)
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:19

  KVV написав:Kredobank
для Вашої і нашої зручності пропоную цитувати повідомлення на яке даєте відповідь :wink:

Наприклад ось так:
  vovareuckij написав:
  KVV написав:vovareuckij
після підключення картка відобразилась у розділі срібних карт.

У меня было то же самое, сперва тоже отобразилась в разделе серебряннх карт, через некоторое время стала отображаться как карта с золотыми баллами.

По карті з ВІNом 5355 17* бали вже нараховані і вони срібні.

Kredobank
може Ви внесете ясність - золоті чи срібні бали нараховуються по МС Більше?

Доброго дня, від типу картки залежить які саме бали будуть нараховуватись вам у Програмі MC Більше: золоті чи срібні. Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.
Kredobank
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