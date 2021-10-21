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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:18
greenozon Доброго дня! Перше - це безкоштовне оформлення та користування, друге - це автоматичне відкриття відразу чотирьох рахунків - одного гривневого та трьох валютних, третє - бонус 1000 грн на ощадний рахунок за користування карткою, четверте - щомісяця ми нараховуємо вам 6% річних на залишок коштів на ощадному рахунку. І ще одне, ви можете знімати до 50 000 грн у будь-якому банкоматі будь-якого банку України без комісії. І зарахування коштів на картку також без комісії.
Додано: Чет 21 жов, 2021 12:32
Re: Кредобанк
Коли з’явиться можливість оформлення Правильної карти клієнту банку?
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:41
Kredobank
для Вашої і нашої зручності пропоную цитувати повідомлення на яке даєте відповідь
Наприклад ось так:
По карті з ВІNом 5355 17* бали вже нараховані і вони срібні.
Kredobank
може Ви внесете ясність - золоті чи срібні бали нараховуються по МС Більше?
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:48
Re: Кредобанк
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:32
Щодо відкриття Правильної картки клієнтами банку
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:36
Щодо цитування запитань
Додано: Чет 21 жов, 2021 16:19
Доброго дня, від типу картки залежить які саме бали будуть нараховуватись вам у Програмі MC Більше: золоті чи срібні. Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:53
Для чого тоді банк вводить в оману своїх клієнтів надсилаючи смс про велком бонус і виконання умов кожного місяця?
Це підстава якась, почуваюся обманутим
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:59
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