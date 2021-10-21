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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 238239240241

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:00

Re: Кредобанк

  miltador написав:В серпні, вересні, жовтні виконав всі умови,

Банк както дает знать, выполнил ты условия за месяц или нет?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:30

Kredobank, а какой у вас регламент и лимиты(платный/бесплатный) для СЭП?

Вот опытным путем установленно, шо банка принимает СЭП и в 22:15. Приходует это следующим оперднем.
Однако отправляет только после 9:00.
Какой-то половинчаный режим 23/7 :)

И когда сделаете нормальную Выписку по картсчету?
Вот в Истории операций из вэб-ИБ есть иконка Pdf. Там вылазит шото похожее на выписку, только в поле описания операций какаято тарабарщина указана :)
Блокировки/холды никак не указаны по каждой карте.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:35

Щодо смс про можливість отримання бонусу

  miltador написав:
  Kredobank написав:miltador Добрий день! 1000 бонусних гривень зможете отримати, якщо попередні ваші рахунки в Кредобанку були закриті до 1 березня 2021 року.

Для чого тоді банк вводить в оману своїх клієнтів надсилаючи смс про велком бонус і виконання умов кожного місяця? :oops:
Це підстава якась, почуваюся обманутим :x

Доброго дня! Перепрошуємо за недостовірну інформацію, перевіримо вибірку клієнтів, яким була здійснена розсилка.
Kredobank
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Кредобанк (2403)
22.10.2021 10:35
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