Банк както дает знать, выполнил ты условия за месяц или нет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:00
Re: Кредобанк
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:30
Kredobank, а какой у вас регламент и лимиты(платный/бесплатный) для СЭП?
Вот опытным путем установленно, шо банка принимает СЭП и в 22:15. Приходует это следующим оперднем.
Однако отправляет только после 9:00.
Какой-то половинчаный режим 23/7
И когда сделаете нормальную Выписку по картсчету?
Вот в Истории операций из вэб-ИБ есть иконка Pdf. Там вылазит шото похожее на выписку, только в поле описания операций какаято тарабарщина указана
Блокировки/холды никак не указаны по каждой карте.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:35
Щодо смс про можливість отримання бонусу
Доброго дня! Перепрошуємо за недостовірну інформацію, перевіримо вибірку клієнтів, яким була здійснена розсилка.
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