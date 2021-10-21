Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:00
miltador написав:
В серпні, вересні, жовтні виконав всі умови,
Банк както дает знать, выполнил ты условия за месяц или нет?
ВIВ
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:30
Kredobank
, а какой у вас регламент и лимиты(платный/бесплатный) для СЭП?
Вот опытным путем установленно, шо банка принимает СЭП и в 22:15. Приходует это следующим оперднем.
Однако отправляет только после 9:00.
Какой-то половинчаный режим 23/7
И когда сделаете нормальную Выписку по картсчету?
Вот в Истории операций из вэб-ИБ есть иконка Pdf. Там вылазит шото похожее на выписку, только в поле описания операций какаято тарабарщина указана
Блокировки/холды никак не указаны по каждой карте.
Amethyst
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:35
miltador написав: Kredobank написав: miltador
Добрий день! 1000 бонусних гривень зможете отримати, якщо попередні ваші рахунки в Кредобанку були закриті до 1 березня 2021 року.
Для чого тоді банк вводить в оману своїх клієнтів надсилаючи смс про велком бонус і виконання умов кожного місяця?
Це підстава якась, почуваюся обманутим
Доброго дня! Перепрошуємо за недостовірну інформацію, перевіримо вибірку клієнтів, яким була здійснена розсилка.
Kredobank
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:41
ВIВ написав: miltador написав:
В серпні, вересні, жовтні виконав всі умови,
Банк както дает знать, выполнил ты условия за месяц или нет?
Доброго дня, так, банк інформує клієнта про виконання або невиконання умов отримання бонусу щомісяця.
Kredobank
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:11
а. Оплата послуг карткою через агрегаторів аля esypay, а також через next буде кошерної для WELCOME-БОНУС?
б. Розрахунковий період 3 місяці - помісячно без розривів? Якщо місяць з якоїсь причини випав, то умови вважаються не виконані для всієї програми?
Прораб
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:56
А з 1000 грн бонусу ще вирахують -19,5% чи це вже "чистими"?
givanteg
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:12
Прораб написав:
а. Оплата послуг карткою через агрегаторів аля esypay, а також через next буде кошерної для WELCOME-БОНУС?
б. Розрахунковий період 3 місяці - помісячно без розривів? Якщо місяць з якоїсь причини випав, то умови вважаються не виконані для всієї програми?
Добрий день! Так, такі оплати зараховуються, як онлайн-розрахунки. Розрахунковий період становить три місяці поспіль, якщо місяць з певних причин випав, умови вважаються невиконаними:
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 87b252.pdf
Kredobank
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:26
Kredobank написав:
Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.
Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур
KVV
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cohan
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