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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:00

Re: Кредобанк

  miltador написав:В серпні, вересні, жовтні виконав всі умови,

Банк както дает знать, выполнил ты условия за месяц или нет?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:30

Kredobank, а какой у вас регламент и лимиты(платный/бесплатный) для СЭП?

Вот опытным путем установленно, шо банка принимает СЭП и в 22:15. Приходует это следующим оперднем.
Однако отправляет только после 9:00.
Какой-то половинчаный режим 23/7 :)

И когда сделаете нормальную Выписку по картсчету?
Вот в Истории операций из вэб-ИБ есть иконка Pdf. Там вылазит шото похожее на выписку, только в поле описания операций какаято тарабарщина указана :)
Блокировки/холды никак не указаны по каждой карте.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:35

Щодо смс про можливість отримання бонусу

  miltador написав:
  Kredobank написав:miltador Добрий день! 1000 бонусних гривень зможете отримати, якщо попередні ваші рахунки в Кредобанку були закриті до 1 березня 2021 року.

Для чого тоді банк вводить в оману своїх клієнтів надсилаючи смс про велком бонус і виконання умов кожного місяця? :oops:
Це підстава якась, почуваюся обманутим :x

Доброго дня! Перепрошуємо за недостовірну інформацію, перевіримо вибірку клієнтів, яким була здійснена розсилка.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:41

  ВIВ написав:
  miltador написав:В серпні, вересні, жовтні виконав всі умови,

Банк както дает знать, выполнил ты условия за месяц или нет?

Доброго дня, так, банк інформує клієнта про виконання або невиконання умов отримання бонусу щомісяця.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:11

Re: Кредобанк

а. Оплата послуг карткою через агрегаторів аля esypay, а також через next буде кошерної для WELCOME-БОНУС?

б. Розрахунковий період 3 місяці - помісячно без розривів? Якщо місяць з якоїсь причини випав, то умови вважаються не виконані для всієї програми?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:56

А з 1000 грн бонусу ще вирахують -19,5% чи це вже "чистими"?
givanteg
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:05

  givanteg написав:А з 1000 грн бонусу ще вирахують -19,5% чи це вже "чистими"?

Добрий день, податок вираховується до нарахування бонусу, 1000 грн отримаєте до копійки :)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:12

  Прораб написав:а. Оплата послуг карткою через агрегаторів аля esypay, а також через next буде кошерної для WELCOME-БОНУС?

б. Розрахунковий період 3 місяці - помісячно без розривів? Якщо місяць з якоїсь причини випав, то умови вважаються не виконані для всієї програми?

Добрий день! Так, такі оплати зараховуються, як онлайн-розрахунки. Розрахунковий період становить три місяці поспіль, якщо місяць з певних причин випав, умови вважаються невиконаними: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 87b252.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:26

  Kredobank написав:Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.

Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур :lol:
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:28

  KVV написав:
  Kredobank написав:Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.

Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур :lol:


Вас вiднесли до тестовоi групи :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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