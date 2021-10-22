Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:02
Я тільки за!
За соррібонус, за інфіню, за...
KVV
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:37
Kredobank
, ответьте, плиииииииииз
см.
viewtopic.php?p=5319555#p5319555
Amethyst
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:49
KVV написав: Kredobank написав:
Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.
Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур
Повідомте, будь ласка, у вас саме Правильна картка, чи якась інша?
Kredobank
Представник банку
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:52
Amethyst написав: Kredobank
, а какой у вас регламент и лимиты(платный/бесплатный) для СЭП?
Вот опытным путем установленно, шо банка принимает СЭП и в 22:15. Приходует это следующим оперднем.
Однако отправляет только после 9:00.
Какой-то половинчаный режим 23/7
И когда сделаете нормальную Выписку по картсчету?
Вот в Истории операций из вэб-ИБ есть иконка Pdf. Там вылазит шото похожее на выписку, только в поле описания операций какаято тарабарщина указана
Блокировки/холды никак не указаны по каждой карте.
Добрий день, ми з'ясовуємо ваше питання
Kredobank
Представник банку
Повідомлень: 65
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:27
Kredobank написав:
Повідомте, будь ласка, у вас саме Правильна картка, чи якась інша?
В Кредо у мене всього одна картка в грн - Правильна картка - отримана 28.09. з BIN 535517.
https://ibb.co/vBbDMXc
KVV
Повідомлень: 990
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 119 раз.
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