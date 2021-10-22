Amethyst написав:Kredobank, а какой у вас регламент и лимиты(платный/бесплатный) для СЭП?
Вот опытным путем установленно, шо банка принимает СЭП и в 22:15. Приходует это следующим оперднем. Однако отправляет только после 9:00. Какой-то половинчаный режим 23/7
И когда сделаете нормальную Выписку по картсчету? Вот в Истории операций из вэб-ИБ есть иконка Pdf. Там вылазит шото похожее на выписку, только в поле описания операций какаято тарабарщина указана Блокировки/холды никак не указаны по каждой карте.
Запитання. По умовам програми WELCOME... необхідно відкрити «Правильну картку» у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, а разрахуноковий період може бути пізніше цих термінів? Тобто якщо відкрити картку в цьому місяці та почати виконувати умови розрахункового періоду з наступного, то термін програми для таких кліентів не завершится 31 грудня 2021 коли пройде тільки 2 мясці, а буде продовжуватись? Акція не припиняє своєї дії 31 грудня 2021?