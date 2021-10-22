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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:02

  cohan написав:Вас вiднесли до тестовоi групи :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я тільки за!
За соррібонус, за інфіню, за... :mrgreen:
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:37

регламент и лимиты(платный/бесплатный) для СЭП

Kredobank, ответьте, плиииииииииз
см. viewtopic.php?p=5319555#p5319555
Amethyst
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Повідомлень: 1089
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:49

Щодо нарахування балів по програмі Mastercard Більше

  KVV написав:
  Kredobank написав:Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.

Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур :lol:

Повідомте, будь ласка, у вас саме Правильна картка, чи якась інша?
Kredobank
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Представник банку
 
Повідомлень: 66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:52

  Amethyst написав:Kredobank, а какой у вас регламент и лимиты(платный/бесплатный) для СЭП?

Вот опытным путем установленно, шо банка принимает СЭП и в 22:15. Приходует это следующим оперднем.
Однако отправляет только после 9:00.
Какой-то половинчаный режим 23/7 :)

И когда сделаете нормальную Выписку по картсчету?
Вот в Истории операций из вэб-ИБ есть иконка Pdf. Там вылазит шото похожее на выписку, только в поле описания операций какаято тарабарщина указана :)
Блокировки/холды никак не указаны по каждой карте.

Добрий день, ми з'ясовуємо ваше питання :)
Kredobank
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Представник банку
 
Повідомлень: 66
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:27

  Kredobank написав:Повідомте, будь ласка, у вас саме Правильна картка, чи якась інша?

В Кредо у мене всього одна картка в грн - Правильна картка - отримана 28.09. з BIN 535517.
https://ibb.co/vBbDMXc
KVV
 
Повідомлень: 990
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:09

  KVV написав:
  Kredobank написав:Повідомте, будь ласка, у вас саме Правильна картка, чи якась інша?

В Кредо у мене всього одна картка в грн - Правильна картка - отримана 28.09. з BIN 535517.
https://ibb.co/vBbDMXc

В такому випадку вам необхідно зателефонувати на інформаційну лінію та пройти ідентифікацію для з'ясування даного питання. Номер телефону: 0-800-500-850
Kredobank
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Повідомлень: 66
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:50

Re: Кредобанк

Запитання.
По умовам програми WELCOME... необхідно відкрити «Правильну картку» у період з 05 липня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, а разрахуноковий період може бути пізніше цих термінів?
Тобто якщо відкрити картку в цьому місяці та почати виконувати умови розрахункового періоду з наступного, то термін програми для таких кліентів не завершится 31 грудня 2021 коли пройде тільки 2 мясці, а буде продовжуватись?
Акція не припиняє своєї дії 31 грудня 2021?
Прораб
 
Повідомлень: 279
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:29

Re: Кредобанк

Тарифи ПК.
10 Переказ коштів з рахунку.
10.5 за допомогою онлайн-банкінгу Безкоштовно
СЕП безкоштовно через ИБ (на яку суму) або є десь окремі тарифи по ИБ?

18 Переказ з карти на карту
П2П чужим сервісом - безкоштовно зі сторони Кредо, свого немає?
Прораб
 
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Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:07

  Прораб написав:
18 Переказ з карти на карту
П2П чужим сервісом - безкоштовно зі сторони Кредо, свого немає?


Тягнув Альфой - без комісії.
jay2004
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 19.02.09
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