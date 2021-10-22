Добрий день! Ось тут усі тарифи:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 15:18
Тарифи пакету "Правильна картка"
Добрий день! Ось тут усі тарифи:
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:10
А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии.
Условия:
1) пополнение на 6000 грн
2) траты на 3000 грн
надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца.
Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).
Вопрос уважаемому представителю банка:
1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней;
2) если да, то почему и где это написано.
Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:28
Дякую, але залишилося питання.
СЕП на любу сумму з ИБ - безкоштовний?
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