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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 240241242243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:18

Тарифи пакету "Правильна картка"

  Прораб написав:Тарифи ПК.
10 Переказ коштів з рахунку.
10.5 за допомогою онлайн-банкінгу Безкоштовно
СЕП безкоштовно через ИБ (на яку суму) або є десь окремі тарифи по ИБ?

18 Переказ з карти на карту
П2П чужим сервісом - безкоштовно зі сторони Кредо, свого немає?

Добрий день! Ось тут усі тарифи: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e9cfa9.pdf
Kredobank
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Представник банку
 
Повідомлень: 68
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:10

А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии.
Условия:
1) пополнение на 6000 грн
2) траты на 3000 грн
надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца.
Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).

Вопрос уважаемому представителю банка:
1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней;
2) если да, то почему и где это написано.
Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.
Искатель
 
Повідомлень: 5016
З нами з: 22.02.16
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:28

  Kredobank написав:
  Прораб написав:Тарифи ПК.
10 Переказ коштів з рахунку.
10.5 за допомогою онлайн-банкінгу Безкоштовно
СЕП безкоштовно через ИБ (на яку суму) або є десь окремі тарифи по ИБ?

Добрий день! Ось тут усі тарифи: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e9cfa9.pdf

Дякую, але залишилося питання.
СЕП на любу сумму з ИБ - безкоштовний?
Прораб
 
Повідомлень: 282
З нами з: 02.03.19
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:55

  Прораб написав:
  Kredobank написав:
  Прораб написав:Тарифи ПК.
10 Переказ коштів з рахунку.
10.5 за допомогою онлайн-банкінгу Безкоштовно
СЕП безкоштовно через ИБ (на яку суму) або є десь окремі тарифи по ИБ?

Добрий день! Ось тут усі тарифи: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e9cfa9.pdf

Дякую, але залишилося питання.
СЕП на любу сумму з ИБ - безкоштовний?

Звідки це питання? Тарифи - це офіційний документ. Пункт прописаний чітко та без зірочок. Якщо з вас щось візьмуть, то у вас будуть усі підстави дрючити їх у відповідь. Хвилюватися треба зовсім про інше - щоб не збудився фінмон і не довелося збирати аналізи для розблокування рахунків, якщо ви будете зловживати халявою.
klug
 
Повідомлень: 6226
З нами з: 18.08.14
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:01

  klug написав:Звідки це питання? Тарифи - це офіційний документ. Пункт прописаний чітко та без зірочок. Якщо з вас щось візьмуть, то у вас будуть усі підстави дрючити їх у відповідь. Хвилюватися треба зовсім про інше - щоб не збудився фінмон і не довелося збирати аналізи для розблокування рахунків, якщо ви будете зловживати халявою.

Ну наприклад, є в іншій банці посилання на додатковий документ, якого і вже немає. Но це совсім не означає що цей додатковий документ не застосують. Хто знає, може тут помилка та потім щось виправлять. Що перший раз таке?
Та і в халяву я не вірю.
Якщо є аргументовні заперечення - то пишіть в ЛС, побалакаємо.
Востаннє редагувалось Прораб в Суб 23 жов, 2021 22:08, всього редагувалось 4 разів.
Прораб
 
Повідомлень: 282
З нами з: 02.03.19
Подякував: 263 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:01

  Искатель написав:А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии.
Условия:
1) пополнение на 6000 грн
2) траты на 3000 грн
надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца.
Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).

Вопрос уважаемому представителю банка:
1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней;
2) если да, то почему и где это написано.
Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.

Похоже на хитрпопопый проброс., я сегодня на счет 6К закинул, 3+К потратил - никаких сообщений что выполнил условия НЕТ.
ВIВ
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Повідомлень: 282
З нами з: 03.02.21
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  #<1 ... 240241242243
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