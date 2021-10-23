А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии. Условия: 1) пополнение на 6000 грн 2) траты на 3000 грн надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца. Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).
Вопрос уважаемому представителю банка: 1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней; 2) если да, то почему и где это написано. Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.
Дякую, але залишилося питання. СЕП на любу сумму з ИБ - безкоштовний?
Звідки це питання? Тарифи - це офіційний документ. Пункт прописаний чітко та без зірочок. Якщо з вас щось візьмуть, то у вас будуть усі підстави дрючити їх у відповідь. Хвилюватися треба зовсім про інше - щоб не збудився фінмон і не довелося збирати аналізи для розблокування рахунків, якщо ви будете зловживати халявою.
klug написав:Звідки це питання? Тарифи - це офіційний документ. Пункт прописаний чітко та без зірочок. Якщо з вас щось візьмуть, то у вас будуть усі підстави дрючити їх у відповідь. Хвилюватися треба зовсім про інше - щоб не збудився фінмон і не довелося збирати аналізи для розблокування рахунків, якщо ви будете зловживати халявою.
Ну наприклад, є в іншій банці посилання на додатковий документ, якого і вже немає. Но це совсім не означає що цей додатковий документ не застосують. Хто знає, може тут помилка та потім щось виправлять. Що перший раз таке? Та і в халяву я не вірю. Якщо є аргументовні заперечення - то пишіть в ЛС, побалакаємо.
Востаннє редагувалось Прораб в Суб 23 жов, 2021 22:08, всього редагувалось 4 разів.
Искатель написав:А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии. Условия: 1) пополнение на 6000 грн 2) траты на 3000 грн надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца. Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).
Вопрос уважаемому представителю банка: 1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней; 2) если да, то почему и где это написано. Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.
Похоже на хитрпопопый проброс., я сегодня на счет 6К закинул, 3+К потратил - никаких сообщений что выполнил условия НЕТ.