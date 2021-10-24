А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии. Условия: 1) пополнение на 6000 грн 2) траты на 3000 грн надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца. Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).
Вопрос уважаемому представителю банка: 1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней; 2) если да, то почему и где это написано. Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.
Дякую, але залишилося питання. СЕП на любу сумму з ИБ - безкоштовний?
Звідки це питання? Тарифи - це офіційний документ. Пункт прописаний чітко та без зірочок. Якщо з вас щось візьмуть, то у вас будуть усі підстави дрючити їх у відповідь. Хвилюватися треба зовсім про інше - щоб не збудився фінмон і не довелося збирати аналізи для розблокування рахунків, якщо ви будете зловживати халявою.
Искатель написав:А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии. Условия: 1) пополнение на 6000 грн 2) траты на 3000 грн надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца. Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).
Вопрос уважаемому представителю банка: 1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней; 2) если да, то почему и где это написано. Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.
Похоже на хитрпопопый проброс., я сегодня на счет 6К закинул, 3+К потратил - никаких сообщений что выполнил условия НЕТ.
Искатель написав:А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии. Условия: 1) пополнение на 6000 грн 2) траты на 3000 грн надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца. Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).
Вопрос уважаемому представителю банка: 1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней; 2) если да, то почему и где это написано. Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.
Похоже на хитрпопопый проброс., я сегодня на счет 6К закинул, 3+К потратил - никаких сообщений что выполнил условия НЕТ.
Там не автоматически приходит сообщение, а через некоторое время. Но все же мне бы очень хотелось выяснить этот момент. Потому что если то, что мне сказали, правда - то куча народу влетит. Жду ответа от представителя банка.
Искатель написав:А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии. Условия: 1) пополнение на 6000 грн 2) траты на 3000 грн надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца. Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).
Вопрос уважаемому представителю банка: 1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней; 2) если да, то почему и где это написано. Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.
Добрий день! Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня. В перші двадцять днів вкладатись не потрібно. Якщо підкажете, коли ви телефонували на інфолінію, ми спробуємо з'ясувати ситуацію з дезінформуванням з боку наших співробітників.
Kredobank написав:Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня.
А если карта открыта после 15 числа, то условия можно выполнить до 30 листопада??