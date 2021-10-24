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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 241242243244>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:18

Тарифи пакету "Правильна картка"

  Прораб написав:Тарифи ПК.
10 Переказ коштів з рахунку.
10.5 за допомогою онлайн-банкінгу Безкоштовно
СЕП безкоштовно через ИБ (на яку суму) або є десь окремі тарифи по ИБ?

18 Переказ з карти на карту
П2П чужим сервісом - безкоштовно зі сторони Кредо, свого немає?

Добрий день! Ось тут усі тарифи: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e9cfa9.pdf
Kredobank
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:10

А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии.
Условия:
1) пополнение на 6000 грн
2) траты на 3000 грн
надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца.
Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).

Вопрос уважаемому представителю банка:
1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней;
2) если да, то почему и где это написано.
Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:28

  Kredobank написав:
  Прораб написав:Тарифи ПК.
10 Переказ коштів з рахунку.
10.5 за допомогою онлайн-банкінгу Безкоштовно
СЕП безкоштовно через ИБ (на яку суму) або є десь окремі тарифи по ИБ?

Добрий день! Ось тут усі тарифи: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e9cfa9.pdf

Дякую, але залишилося питання.
СЕП на любу сумму з ИБ - безкоштовний?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:55

  Прораб написав:
  Kredobank написав:
  Прораб написав:Тарифи ПК.
10 Переказ коштів з рахунку.
10.5 за допомогою онлайн-банкінгу Безкоштовно
СЕП безкоштовно через ИБ (на яку суму) або є десь окремі тарифи по ИБ?

Добрий день! Ось тут усі тарифи: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e9cfa9.pdf

Дякую, але залишилося питання.
СЕП на любу сумму з ИБ - безкоштовний?

Звідки це питання? Тарифи - це офіційний документ. Пункт прописаний чітко та без зірочок. Якщо з вас щось візьмуть, то у вас будуть усі підстави дрючити їх у відповідь. Хвилюватися треба зовсім про інше - щоб не збудився фінмон і не довелося збирати аналізи для розблокування рахунків, якщо ви будете зловживати халявою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:01

  Искатель написав:А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии.
Условия:
1) пополнение на 6000 грн
2) траты на 3000 грн
надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца.
Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).

Вопрос уважаемому представителю банка:
1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней;
2) если да, то почему и где это написано.
Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.

Похоже на хитрпопопый проброс., я сегодня на счет 6К закинул, 3+К потратил - никаких сообщений что выполнил условия НЕТ.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 04:30

  ВIВ написав:
  Искатель написав:А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии.
Условия:
1) пополнение на 6000 грн
2) траты на 3000 грн
надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца.
Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).

Вопрос уважаемому представителю банка:
1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней;
2) если да, то почему и где это написано.
Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.

Похоже на хитрпопопый проброс., я сегодня на счет 6К закинул, 3+К потратил - никаких сообщений что выполнил условия НЕТ.

Там не автоматически приходит сообщение, а через некоторое время.
Но все же мне бы очень хотелось выяснить этот момент. Потому что если то, что мне сказали, правда - то куча народу влетит.
Жду ответа от представителя банка.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:13

Re: Кредобанк

если тема про 20 дней откуда-то взялась, лучше действовать так что она есть,
девушки ж не от нечего делать так развлекаются
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:52

щодо отримання бонусу у 1000 грн

  Искатель написав:А вот что интересного сообщила мне девушка с горячей линии.
Условия:
1) пополнение на 6000 грн
2) траты на 3000 грн
надо каждый месяц выполнять именно в период с 1 по 20-е число данного месяца.
Если что, я открыл карту 1 октября (так вышло).

Вопрос уважаемому представителю банка:
1) так ли это - надо уложиться в первые 20 дней;
2) если да, то почему и где это написано.
Если же нет...проведите работу со своими сотрудниками на тему дезинформирования клиентов.

Добрий день! Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня. В перші двадцять днів вкладатись не потрібно. Якщо підкажете, коли ви телефонували на інфолінію, ми спробуємо з'ясувати ситуацію з дезінформуванням з боку наших співробітників.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:00

  Прораб написав:
  Kredobank написав:
  Прораб написав:Тарифи ПК.
10 Переказ коштів з рахунку.
10.5 за допомогою онлайн-банкінгу Безкоштовно
СЕП безкоштовно через ИБ (на яку суму) або є десь окремі тарифи по ИБ?

Добрий день! Ось тут усі тарифи: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e9cfa9.pdf

Дякую, але залишилося питання.
СЕП на любу сумму з ИБ - безкоштовний?

Добрий день! Напишіть, будь ласка, свій номер телефону у приватні повідомлення. Ми перетелефонуємо та зорієнтуємо вас відносно тарифів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:08

  Kredobank написав:Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня.

А если карта открыта после 15 числа, то условия можно выполнить до 30 листопада??
ВIВ
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