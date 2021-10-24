cohan написав:
если тема про 20 дней откуда-то взялась, лучше действовать так что она есть,
девушки ж не от нечего делать так развлекаются
В порядке размышлений вслух.
В офправилах акции есть формулировка:
3.1.3. Клієнт упродовж Розрахункового періоду забезпечив:
...
3.1.3.2. щомісячні видаткові операції з Рахунків грошових коштів у національній валюті України гривні та/або іноземній валюті (валютах) на загальну суму не менше 3000,00 грн (трьох тисяч гривень 00 копійок) (гривневого еквіваленті вказаної суми відповідно до курсу НБУ, станом на дату зарахування коштів в іноземній валюті на Рахунки) з врахуванням вимог п. 3.3.2. Програми лояльності Банку;
Что вроде как подразумевает, прохождение расходной операции по счету. На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.
Так что теоретически, выполняя торговые операции на этой неделе, вполне можно пролететь