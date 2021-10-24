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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:12
ВIВ написав: Kredobank написав:
Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня.
А если карта открыта после 15 числа, то условия можно выполнить до 30 листопада??
Якщо картка відкрита після 15 числа поточного місяця, то розрахунковий період починається з 1 числа наступного місяця і відповідно, завершується з останнім числом.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 13:23
cohan написав:
если тема про 20 дней откуда-то взялась, лучше действовать так что она есть,
девушки ж не от нечего делать так развлекаются
В порядке размышлений вслух.
В офправилах акции есть формулировка:
3.1.3. Клієнт упродовж Розрахункового періоду забезпечив:
...
3.1.3.2. щомісячні видаткові операції з Рахунків грошових коштів у національній валюті України гривні та/або іноземній валюті (валютах) на загальну суму не менше 3000,00 грн (трьох тисяч гривень 00 копійок) (гривневого еквіваленті вказаної суми відповідно до курсу НБУ, станом на дату зарахування коштів в іноземній валюті на Рахунки) з врахуванням вимог п. 3.3.2. Програми лояльності Банку;
Что вроде как подразумевает, прохождение расходной операции по счету. На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.
Так что теоретически, выполняя торговые операции на этой неделе, вполне можно пролететь
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:56
ramzes4 написав:
На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.
как вы это отслеживаете?
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:59
Сегодня впервые получил смс, хотя картой пользуюсь с 1 числа: "Ви не забули? Залишилось 3000/6000". Хотя 6000 уже выполнено, и 3000 частично.
Гарячка не смогла обяснить, приняла заявку на рассмотрение.
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