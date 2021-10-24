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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:12

  ВIВ написав:
  Kredobank написав:Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня.

А если карта открыта после 15 числа, то условия можно выполнить до 30 листопада??

Якщо картка відкрита після 15 числа поточного місяця, то розрахунковий період починається з 1 числа наступного місяця і відповідно, завершується з останнім числом.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:23

  cohan написав:если тема про 20 дней откуда-то взялась, лучше действовать так что она есть,
девушки ж не от нечего делать так развлекаются

В порядке размышлений вслух.

В офправилах акции есть формулировка:
3.1.3. Клієнт упродовж Розрахункового періоду забезпечив:
...
3.1.3.2. щомісячні видаткові операції з Рахунків грошових коштів у національній валюті України гривні та/або іноземній валюті (валютах) на загальну суму не менше 3000,00 грн (трьох тисяч гривень 00 копійок) (гривневого еквіваленті вказаної суми відповідно до курсу НБУ, станом на дату зарахування коштів в іноземній валюті на Рахунки) з врахуванням вимог п. 3.3.2. Програми лояльності Банку;

Что вроде как подразумевает, прохождение расходной операции по счету. На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.

Так что теоретически, выполняя торговые операции на этой неделе, вполне можно пролететь 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:56

  ramzes4 написав:На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.

как вы это отслеживаете?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:59

Сегодня впервые получил смс, хотя картой пользуюсь с 1 числа: "Ви не забули? Залишилось 3000/6000". Хотя 6000 уже выполнено, и 3000 частично.
Гарячка не смогла обяснить, приняла заявку на рассмотрение.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:07

  Ромасик написав:
  ramzes4 написав:На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.

как вы это отслеживаете?

Через выписку по счету в интернет-банкинге/мобильном приложении http://prntscr.com/1xakbft
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:18

  ramzes4 написав:
  Ромасик написав:
  ramzes4 написав:На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.

как вы это отслеживаете?

Через выписку по счету в интернет-банкинге/мобильном приложении http://prntscr.com/1xakbft

как-то там все мутно,
есть операции 24.10/25.10, а есть 12.10/19.10.
К стати, можно ли сделать выписку за месяц, а то у меня только 16.10-25.10 в телефоне? А еще бы посмотреть расходы одной суммой.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 25 жов, 2021 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:27

  Ромасик написав:К стати, можно ли сделать выписку за месяц, а то у меня только 16.10-25.10 в телефоне?

На компе можно, в телефоне не нашел.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:56

ramzes4, эх, чудо чудное ихняя эта выписка. Посмотреть сумму потраченных операций всеравно не удается.
Ромасик
 
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