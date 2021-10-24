Kredobank написав:Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня.
А если карта открыта после 15 числа, то условия можно выполнить до 30 листопада??
Якщо картка відкрита після 15 числа поточного місяця, то розрахунковий період починається з 1 числа наступного місяця і відповідно, завершується з останнім числом.
cohan написав:если тема про 20 дней откуда-то взялась, лучше действовать так что она есть, девушки ж не от нечего делать так развлекаются
В порядке размышлений вслух.
В офправилах акции есть формулировка:
3.1.3. Клієнт упродовж Розрахункового періоду забезпечив: ... 3.1.3.2. щомісячні видаткові операції з Рахунків грошових коштів у національній валюті України гривні та/або іноземній валюті (валютах) на загальну суму не менше 3000,00 грн (трьох тисяч гривень 00 копійок) (гривневого еквіваленті вказаної суми відповідно до курсу НБУ, станом на дату зарахування коштів в іноземній валюті на Рахунки) з врахуванням вимог п. 3.3.2. Програми лояльності Банку;
Что вроде как подразумевает, прохождение расходной операции по счету. На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.
Так что теоретически, выполняя торговые операции на этой неделе, вполне можно пролететь
Сегодня впервые получил смс, хотя картой пользуюсь с 1 числа: "Ви не забули? Залишилось 3000/6000". Хотя 6000 уже выполнено, и 3000 частично. Гарячка не смогла обяснить, приняла заявку на рассмотрение.
ramzes4 написав:Что вроде как подразумевает, прохождение расходной операции по счету. На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.
Так что теоретически, выполняя торговые операции на этой неделе, вполне можно пролететь
Мені сьогодні прийшла СМСка про виконання, що вже враховує суботні витрати, які ще не проведені згідно виписки. У відділенні теж запевняли, що враховується дата операції, а не проводки, ну і тут на гілці мі вже раніше до цього висновку прийшли, тому об'єктивних підстав говорити про 10 днів запасу я поки не бачу.
Ромасик написав:Хотя 6000 уже выполнено
Як поповнювали? У правила є такий пункт, наприклад:
3.3. Для цілей встановлення факту виконання Клієнтом вимог: 3.3.1. пункту 3.1.3.1. Програми лояльності Банку у Розрахунковий період Банк враховує: 3.3.1.1 Будь-які готівкові та/або безготівкові операції із зарахування коштів в національній та/або іноземній валюті на Рахунки, за винятком зарахувань, які є результатом: 3.3.1.1.1 переказу, ініційованого БПК на реквізити БПК (P2P переказ) за рахунками Клієнта, відкритими в Банку;