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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:12

  ВIВ написав:
  Kredobank написав:Якщо ви відкриваєте картку до 15 числа поточного місяця, то перший місяць розрахункового періоду завершується останнього числа цього ж місяця, тобто якщо ви відкрили картку 01 жовтня, то перший місяць завершується 31 жовтня.

А если карта открыта после 15 числа, то условия можно выполнить до 30 листопада??

Якщо картка відкрита після 15 числа поточного місяця, то розрахунковий період починається з 1 числа наступного місяця і відповідно, завершується з останнім числом.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:23

  cohan написав:если тема про 20 дней откуда-то взялась, лучше действовать так что она есть,
девушки ж не от нечего делать так развлекаются

В порядке размышлений вслух.

В офправилах акции есть формулировка:
3.1.3. Клієнт упродовж Розрахункового періоду забезпечив:
...
3.1.3.2. щомісячні видаткові операції з Рахунків грошових коштів у національній валюті України гривні та/або іноземній валюті (валютах) на загальну суму не менше 3000,00 грн (трьох тисяч гривень 00 копійок) (гривневого еквіваленті вказаної суми відповідно до курсу НБУ, станом на дату зарахування коштів в іноземній валюті на Рахунки) з врахуванням вимог п. 3.3.2. Програми лояльності Банку;

Что вроде как подразумевает, прохождение расходной операции по счету. На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.

Так что теоретически, выполняя торговые операции на этой неделе, вполне можно пролететь 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:56

  ramzes4 написав:На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.

как вы это отслеживаете?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:59

Сегодня впервые получил смс, хотя картой пользуюсь с 1 числа: "Ви не забули? Залишилось 3000/6000". Хотя 6000 уже выполнено, и 3000 частично.
Гарячка не смогла обяснить, приняла заявку на рассмотрение.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:07

  Ромасик написав:
  ramzes4 написав:На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.

как вы это отслеживаете?

Через выписку по счету в интернет-банкинге/мобильном приложении http://prntscr.com/1xakbft
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:18

  ramzes4 написав:
  Ромасик написав:
  ramzes4 написав:На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.

как вы это отслеживаете?

Через выписку по счету в интернет-банкинге/мобильном приложении http://prntscr.com/1xakbft

как-то там все мутно,
есть операции 24.10/25.10, а есть 12.10/19.10.
К стати, можно ли сделать выписку за месяц, а то у меня только 16.10-25.10 в телефоне? А еще бы посмотреть расходы одной суммой.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 25 жов, 2021 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:27

  Ромасик написав:К стати, можно ли сделать выписку за месяц, а то у меня только 16.10-25.10 в телефоне?

На компе можно, в телефоне не нашел.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:56

ramzes4, эх, чудо чудное ихняя эта выписка. Посмотреть сумму потраченных операций всеравно не удается.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:30

  ramzes4 написав:
  Ромасик написав:
  ramzes4 написав:На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.

как вы это отслеживаете?

Через выписку по счету в интернет-банкинге/мобильном приложении http://prntscr.com/1xakbft

На той неделе выходные нарисовались с коротким днем.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:33

  ramzes4 написав:Что вроде как подразумевает, прохождение расходной операции по счету. На практике, я вижу проведение операций по карте и на 4-й рабочий день после дня операции.

Так что теоретически, выполняя торговые операции на этой неделе, вполне можно пролететь

Мені сьогодні прийшла СМСка про виконання, що вже враховує суботні витрати, які ще не проведені згідно виписки. У відділенні теж запевняли, що враховується дата операції, а не проводки, ну і тут на гілці мі вже раніше до цього висновку прийшли, тому об'єктивних підстав говорити про 10 днів запасу я поки не бачу.

  Ромасик написав:Хотя 6000 уже выполнено

Як поповнювали? У правила є такий пункт, наприклад:
3.3. Для цілей встановлення факту виконання Клієнтом вимог:
3.3.1. пункту 3.1.3.1. Програми лояльності Банку у Розрахунковий період Банк враховує:
3.3.1.1 Будь-які готівкові та/або безготівкові операції із зарахування коштів в національній та/або
іноземній валюті на Рахунки, за винятком зарахувань, які є результатом:
3.3.1.1.1 переказу, ініційованого БПК на реквізити БПК (P2P переказ) за рахунками Клієнта, відкритими в Банку;
klug
 
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Кредобанк (2442)
25.10.2021 19:06
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