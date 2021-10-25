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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46
Re: Кредобанк
Так-с, а как стоит пополнять тогда карту?
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:06
Додано: Пон 25 жов, 2021 19:44
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:24
у меня пополнения были внешними сеп и р2р в перемешку, небольшими суммами до 500 грн. Не видит типа ничего.
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