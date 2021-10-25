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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46

Re: Кредобанк

Так-с, а как стоит пополнять тогда карту?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 18:06

  MASolomko написав:Так-с, а как стоит пополнять тогда карту?

Гм... Вам-то має бути очевидно: СЕП, каса.

Загалом, пункт якось кострубато прописаний, тому я взагалі не ризикував. От зараз у колеги Ромасика дізнаємося, чи підтверджується теорія.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:44

  klug написав:за винятком зарахувань, які є результатом:
3.3.1.1.1 переказу, ініційованого БПК на реквізити БПК (P2P переказ) за рахунками Клієнта, відкритими в Банку;

Так написано ... начебто мова про перекази між своїми рахунками у банку.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:24

  klug написав:
  MASolomko написав:Так-с, а как стоит пополнять тогда карту?

Гм... Вам-то має бути очевидно: СЕП, каса.

Загалом, пункт якось кострубато прописаний, тому я взагалі не ризикував. От зараз у колеги Ромасика дізнаємося, чи підтверджується теорія.

у меня пополнения были внешними сеп и р2р в перемешку, небольшими суммами до 500 грн. Не видит типа ничего.
Ромасик
 
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