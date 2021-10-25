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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46
Так-с, а как стоит пополнять тогда карту?
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MASolomko
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Додано: Пон 25 жов, 2021 18:06
MASolomko написав:
Так-с, а как стоит пополнять тогда карту?
Гм... Вам-то має бути очевидно: СЕП, каса.
Загалом, пункт якось кострубато прописаний, тому я взагалі не ризикував. От зараз у колеги Ромасик
а дізнаємося, чи підтверджується теорія.
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klug
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Додано: Пон 25 жов, 2021 19:44
klug написав:за винятком зарахувань, які є результатом
:
3.3.1.1.1 переказу, ініційованого БПК на реквізити БПК (P2P переказ) за рахунками Клієнта, відкритими в Банку;
Так написано ... начебто мова про перекази між своїми рахунками у банку.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 20:24
klug написав: MASolomko написав:
Так-с, а как стоит пополнять тогда карту?
Гм... Вам-то має бути очевидно: СЕП, каса.
Загалом, пункт якось кострубато прописаний, тому я взагалі не ризикував. От зараз у колеги Ромасик
а дізнаємося, чи підтверджується теорія.
у меня пополнения были внешними сеп и р2р в перемешку, небольшими суммами до 500 грн. Не видит типа ничего.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 08:22
MASolomko написав:
Так-с, а как стоит пополнять тогда карту?
Ви можете поповнити готівкою гривневу картку без комісії в терміналах самообслуговування або в касах Кредобанку. Також гривневу картку можна поповнити в касі та терміналі інших банків. Однак врахуйте, що інші банки можуть мати свою комісію за цю послугу. Валютні рахунки можна поповнити лише через каси Кредобанку, без комісії.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 08:23
klug написав: MASolomko написав:
Так-с, а как стоит пополнять тогда карту?
Гм... Вам-то має бути очевидно: СЕП, каса.
Загалом, пункт якось кострубато прописаний, тому я взагалі не ризикував. От зараз у колеги Ромасик
а дізнаємося, чи підтверджується теорія.
Ви можете поповнити готівкою гривневу картку без комісії в терміналах самообслуговування або в касах Кредобанку. Також гривневу картку можна поповнити в касі та терміналі інших банків. Однак врахуйте, що інші банки можуть мати свою комісію за цю послугу. Валютні рахунки можна поповнити лише через каси Кредобанку, без комісії.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 08:59
Kredobank написав: MASolomko написав:
Так-с, а как стоит пополнять тогда карту?
Ви можете поповнити готівкою гривневу картку без комісії в терміналах самообслуговування або в касах Кредобанку. Також гривневу картку можна поповнити в касі та терміналі інших банків. Однак врахуйте, що інші банки можуть мати свою комісію за цю послугу. Валютні рахунки можна поповнити лише через каси Кредобанку, без комісії.
СЭП и прочий безнал типа p2p не идет в зачет?
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cohan
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:26
Kredobank написав:
якщо ви бажаєте отримати бонус у 1000 грн за користування то ви повинні відкрити картку до 31 грудня 2021 року.
Яка ймовірність, що старі клієнти зможуть відкрити цю диво-картку до 30 грудня 2021 року?
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:43
Kredobank написав: klug написав: MASolomko написав:
Так-с, а как стоит пополнять тогда карту?
Гм... Вам-то має бути очевидно: СЕП, каса.
Загалом, пункт якось кострубато прописаний, тому я взагалі не ризикував. От зараз у колеги Ромасик
а дізнаємося, чи підтверджується теорія.
Ви можете поповнити готівкою гривневу картку без комісії в терміналах самообслуговування або в касах Кредобанку. Також гривневу картку можна поповнити в касі та терміналі інших банків. Однак врахуйте, що інші банки можуть мати свою комісію за цю послугу. Валютні рахунки можна поповнити лише через каси Кредобанку, без комісії.
Дякую за відповідь. Дублювати те саме кілька разів зовсім не обов'язково. У той же час, Ви не взяли до уваги контекст, у якому було піднято питання, а саме способи поповнення рахунку, які підпадають під умови welcome bonus для Правильної картки. Зокрема, дискусія точиться навколо пункту 3.3.1.1.1 правил, який прописаний таким чином, що важко зрозуміти, говорит він про Р2Р між картками лише Кредобанку чи про зарахування за допомогою Р2Р на картку Правильна з картки будь-якого банку. Чи не могли б Ви нам прояснити?
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