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банках (гарне і погане) / Кредобанк Кредобанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 243244245246 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Кредобанк 3 5 167 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 45 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 13% 21 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 27 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 41 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 33 Всього голосів : 167 Додано: Вів 26 жов, 2021 11:02 cohan

Як зустріти динозавра - або зустрінеш, або ні! Як зустріти динозавра - або зустрінеш, або ні! V2 4 Повідомлень: 7214 З нами з: 03.07.09 Подякував: 267 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 жов, 2021 11:06 Re: Кредобанк

Это не банк это что-то другое.



Ну как закрыл, пытался закрыть. Несмотря на то что телочки в отделении меня уверили что закрыли все счета и я специально спросил про интернет-банкинг, я до сих пор могу зайти в него и наблюдать что рядом с рахунком стоит "активно".



Как я закрывал это отдельная эпопея:

- у нас банк до пяти а касса до пол-пятого потому что праздники на носу

- мы не сможем вам закрыть счет сегодня. почему? у вас есть обороты по счету, если есть обороты то в тот же день закрыть нельзя, приезжайте завтра (у меня там был остаток 100К)

- и всякое такое.



Интернет-банка по факту в этом банке нет. Отчеты об операциях? пфф, какие отчеты, о чем вы, только выгрузка отдельными квитанциями и только по СЭП, выгрузить квиток по C2C-переводу не предусмотрено, снятие в кассе вообще не отображаются в истории. Историю можно отобразить за период только 2 месяца. Если ты был клиентом 10 лет, то извинити. Листай как дятел.

Чеки выгружаются беспорядочно. Имена, даты? Не, не слышал. Выгрузишь два раза один и тот же чек, он выгрузится с двумя разными рандомными айди. Тупнина







Сэп работает только до 5. Выходные? О чем вы, какой сэп.



Банкоматы в произвольном порядке отказываются выдавать деньги, от суммы не зависит, ошибки выплевывают разные типа "невірний параметр операции", один раз проехал 3 Кредо-банкомата за раз и ни один мне ничего не дал.



Я мог бы долго перечислять еще, но просто скажу - не вступайте в это дерьмо. Оно того не стоит. Закрыл все счета (и физика и ФОП) и перекрестился. Больше никогда!Это не банк этоНу как закрыл, пытался закрыть. Несмотря на то что телочки в отделении меня уверили что закрыли все счета и я специально спросил про интернет-банкинг, я до сих пор могу зайти в него и наблюдать что рядом с рахунком стоит "активно".Как я закрывал это отдельная эпопея:- у нас банк до пяти а касса до пол-пятого потому что праздники на носу- мы не сможем вам закрыть счет сегодня. почему? у вас есть обороты по счету, если есть обороты то в тот же день закрыть нельзя, приезжайте завтра (у меня там был остаток 100К)- и всякое такое.Интернет-банка по факту в этом банке нет. Отчеты об операциях? пфф, какие отчеты, о чем вы, только выгрузка отдельными квитанциями и только по СЭП, выгрузить квиток по C2C-переводу не предусмотрено, снятие в кассе вообще не отображаются в истории. Историю можно отобразить за период только 2 месяца. Если ты был клиентом 10 лет, то извинити. Листай как дятел.Чеки выгружаются беспорядочно. Имена, даты? Не, не слышал. Выгрузишь два раза один и тот же чек, он выгрузится с двумя разными рандомными айди. ТупнинаСэп работает только до 5. Выходные? О чем вы, какой сэп.Банкоматы в произвольном порядке отказываются выдавать деньги, от суммы не зависит, ошибки выплевывают разные типа "невірний параметр операции", один раз проехал 3 Кредо-банкомата за раз и ни один мне ничего не дал.Я мог бы долго перечислять еще, но просто скажу - не вступайте в это дерьмо. Оно того не стоит. Mavr Повідомлень: 156 З нами з: 13.06.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 243244245246 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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