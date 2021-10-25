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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 243244245246

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:02

cohan
Як зустріти динозавра - або зустрінеш, або ні! :)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:06

Re: Кредобанк

Закрыл все счета (и физика и ФОП) и перекрестился. Больше никогда!
Это не банк это что-то другое.

Ну как закрыл, пытался закрыть. Несмотря на то что телочки в отделении меня уверили что закрыли все счета и я специально спросил про интернет-банкинг, я до сих пор могу зайти в него и наблюдать что рядом с рахунком стоит "активно".

Как я закрывал это отдельная эпопея:
- у нас банк до пяти а касса до пол-пятого потому что праздники на носу
- мы не сможем вам закрыть счет сегодня. почему? у вас есть обороты по счету, если есть обороты то в тот же день закрыть нельзя, приезжайте завтра (у меня там был остаток 100К)
- и всякое такое.

Интернет-банка по факту в этом банке нет. Отчеты об операциях? пфф, какие отчеты, о чем вы, только выгрузка отдельными квитанциями и только по СЭП, выгрузить квиток по C2C-переводу не предусмотрено, снятие в кассе вообще не отображаются в истории. Историю можно отобразить за период только 2 месяца. Если ты был клиентом 10 лет, то извинити. Листай как дятел.
Чеки выгружаются беспорядочно. Имена, даты? Не, не слышал. Выгрузишь два раза один и тот же чек, он выгрузится с двумя разными рандомными айди. Тупнина

Зображення

Сэп работает только до 5. Выходные? О чем вы, какой сэп.

Банкоматы в произвольном порядке отказываются выдавать деньги, от суммы не зависит, ошибки выплевывают разные типа "невірний параметр операции", один раз проехал 3 Кредо-банкомата за раз и ни один мне ничего не дал.

Я мог бы долго перечислять еще, но просто скажу - не вступайте в это дерьмо. Оно того не стоит.
Mavr
 
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  #<1 ... 243244245246
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