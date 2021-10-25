Додано: Вів 26 жов, 2021 11:06

Закрыл все счета (и физика и ФОП) и перекрестился. Больше никогда!Это не банк этоНу как закрыл, пытался закрыть. Несмотря на то что телочки в отделении меня уверили что закрыли все счета и я специально спросил про интернет-банкинг, я до сих пор могу зайти в него и наблюдать что рядом с рахунком стоит "активно".Как я закрывал это отдельная эпопея:- у нас банк до пяти а касса до пол-пятого потому что праздники на носу- мы не сможем вам закрыть счет сегодня. почему? у вас есть обороты по счету, если есть обороты то в тот же день закрыть нельзя, приезжайте завтра (у меня там был остаток 100К)- и всякое такое.Интернет-банка по факту в этом банке нет. Отчеты об операциях? пфф, какие отчеты, о чем вы, только выгрузка отдельными квитанциями и только по СЭП, выгрузить квиток по C2C-переводу не предусмотрено, снятие в кассе вообще не отображаются в истории. Историю можно отобразить за период только 2 месяца. Если ты был клиентом 10 лет, то извинити. Листай как дятел.Чеки выгружаются беспорядочно. Имена, даты? Не, не слышал. Выгрузишь два раза один и тот же чек, он выгрузится с двумя разными рандомными айди. ТупнинаСэп работает только до 5. Выходные? О чем вы, какой сэп.Банкоматы в произвольном порядке отказываются выдавать деньги, от суммы не зависит, ошибки выплевывают разные типа "невірний параметр операции", один раз проехал 3 Кредо-банкомата за раз и ни один мне ничего не дал.Я мог бы долго перечислять еще, но просто скажу - не вступайте в это дерьмо. Оно того не стоит.