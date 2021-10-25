RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 243244245246

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:02

cohan
Як зустріти динозавра - або зустрінеш, або ні! :)
V2
4
 
Повідомлень: 7214
З нами з: 03.07.09
Подякував: 267 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:06

Re: Кредобанк

Закрыл все счета (и физика и ФОП) и перекрестился. Больше никогда!
Это не банк это что-то другое.

Ну как закрыл, пытался закрыть. Несмотря на то что телочки в отделении меня уверили что закрыли все счета и я специально спросил про интернет-банкинг, я до сих пор могу зайти в него и наблюдать что рядом с рахунком стоит "активно".

Как я закрывал это отдельная эпопея:
- у нас банк до пяти а касса до пол-пятого потому что праздники на носу
- мы не сможем вам закрыть счет сегодня. почему? у вас есть обороты по счету, если есть обороты то в тот же день закрыть нельзя, приезжайте завтра (у меня там был остаток 100К)
- и всякое такое.

Интернет-банка по факту в этом банке нет. Отчеты об операциях? пфф, какие отчеты, о чем вы, только выгрузка отдельными квитанциями и только по СЭП, выгрузить квиток по C2C-переводу не предусмотрено, снятие в кассе вообще не отображаются в истории. Историю можно отобразить за период только 2 месяца. Если ты был клиентом 10 лет, то извинити. Листай как дятел.
Чеки выгружаются беспорядочно. Имена, даты? Не, не слышал. Выгрузишь два раза один и тот же чек, он выгрузится с двумя разными рандомными айди. Тупнина

Зображення

Сэп работает только до 5. Выходные? О чем вы, какой сэп.

Банкоматы в произвольном порядке отказываются выдавать деньги, от суммы не зависит, ошибки выплевывают разные типа "невірний параметр операции", один раз проехал 3 Кредо-банкомата за раз и ни один мне ничего не дал.

Я мог бы долго перечислять еще, но просто скажу - не вступайте в это дерьмо. Оно того не стоит.
Mavr
 
Повідомлень: 156
З нами з: 13.06.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:38

  cohan написав:
  V2 написав:
  Kredobank написав:якщо ви бажаєте отримати бонус у 1000 грн за користування то ви повинні відкрити картку до 31 грудня 2021 року.


Яка ймовірність, що старі клієнти зможуть відкрити цю диво-картку до 30 грудня 2021 року? ;)


50/50 :mrgreen:

Добрий день! Welcome-бонус у 1000 грн лише для нових клієнтів. Діючі клієнти банку також зможуть відкрити диво-картку найближчим часом :)
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 76
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:43

  Kredobank написав:Добрий день! Welcome-бонус у 1000 грн лише для нових клієнтів. Діючі клієнти банку також зможуть відкрити диво-картку найближчим часом :)

Старым клиентам не будет бонуса при оформлении правильной карты?
Bosstone
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 21.04.10
Подякував: 721 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:54

про welcome бонус

  Bosstone написав:
  Kredobank написав:Добрий день! Welcome-бонус у 1000 грн лише для нових клієнтів. Діючі клієнти банку також зможуть відкрити диво-картку найближчим часом :)

Старым клиентам не будет бонуса при оформлении правильной карты?

тільки якщо старі клієнти закрили усі свої рахунки до 01 березня 2021 року
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 76
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:56

  Прораб написав:
  klug написав:за винятком зарахувань, які є результатом:
3.3.1.1.1 переказу, ініційованого БПК на реквізити БПК (P2P переказ) за рахунками Клієнта, відкритими в Банку;

Так написано ... начебто мова про перекази між своїми рахунками у банку.

Добрий день. Йдеться про Р2Р перекази між картками Кредобанку. Тобто якщо ви будете переказувати гроші з картку Кредобанку на картку Кредобанку - це не рахується;) Якщо переказ буде з картки іншого банку на картку Кредобанку - рахується.
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 76
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:58

Kredobank, так шо с Регламентом на СЭП и р2р?
Хотя б шото подобное намалюйте, ну ток в оранжевых хВадрАТикаХ :)
viewtopic.php?p=5320516#p5320516
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 05.05.21
Подякував: 63 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 243244245246
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, kreuz, Какао і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99838)
26.10.2021 14:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.