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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:32
Kredobank написав: Bosstone написав: Kredobank написав:
Добрий день! Welcome-бонус у 1000 грн лише для нових клієнтів. Діючі клієнти банку також зможуть відкрити диво-картку найближчим часом
Старым клиентам не будет бонуса при оформлении правильной карты?
тільки якщо старі клієнти закрили усі свої рахунки до 01 березня 2021 року
пора писать петицию
впрочем, валютка нашару сгодится
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cohan
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