Kredobank написав:
тільки якщо старі клієнти закрили усі свої рахунки до 01 березня 2021 року
пора писать петицию
впрочем, валютка нашару сгодится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:32
пора писать петицию
впрочем, валютка нашару сгодится
Додано: Вів 26 жов, 2021 22:25
Re: Кредобанк
Як на правильній справи з теховером? Якщо поповняти та потім перенести на Кишеню зробити покупку, або відправити оут?
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