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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:32
Kredobank написав: Bosstone написав: Kredobank написав:
Добрий день! Welcome-бонус у 1000 грн лише для нових клієнтів. Діючі клієнти банку також зможуть відкрити диво-картку найближчим часом
Старым клиентам не будет бонуса при оформлении правильной карты?
тільки якщо старі клієнти закрили усі свої рахунки до 01 березня 2021 року
пора писать петицию
впрочем, валютка нашару сгодится
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cohan
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:22
Чи є комісія на зняття валюти в касі, що куплена онлайн?
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Кочевник
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:30
Kredobank написав: Kredobank написав:
якщо ви бажаєте отримати бонус у 1000 грн за користування то ви повинні відкрити картку до 31 грудня 2021 року.
Добрий день! Welcome-бонус у 1000 грн лише для нових клієнтів. Діючі клієнти банку також зможуть відкрити диво-картку найближчим часом
Для діючих велком-бонусу не буде?
Тоді, ця диво-картка перетворюється у гарбуза!
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V2
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:41
Кочевник написав:
Чи є комісія на зняття валюти в касі, що куплена онлайн?
нема
для текущих счетов тоже нету - в тарифах подробно расписано: если занес налом или купил онлайн - без комиса
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:42
V2 написав: Kredobank написав: Kredobank написав:
якщо ви бажаєте отримати бонус у 1000 грн за користування то ви повинні відкрити картку до 31 грудня 2021 року.
Добрий день! Welcome-бонус у 1000 грн лише для нових клієнтів. Діючі клієнти банку також зможуть відкрити диво-картку найближчим часом
Для діючих велком-бонусу не буде?
Тоді, ця диво-картка перетворюється у гарбуза!
думаю, потом будет кешбек или что-то такое, хотя конечно не те прОценты, да и с Мастеркард Бильше косяки какие-то
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cohan
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