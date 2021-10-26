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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:32

  Kredobank написав:
  Bosstone написав:
  Kredobank написав:Добрий день! Welcome-бонус у 1000 грн лише для нових клієнтів. Діючі клієнти банку також зможуть відкрити диво-картку найближчим часом :)

Старым клиентам не будет бонуса при оформлении правильной карты?

тільки якщо старі клієнти закрили усі свої рахунки до 01 березня 2021 року


пора писать петицию :evil:
впрочем, валютка нашару сгодится
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:22

Re: Кредобанк

Чи є комісія на зняття валюти в касі, що куплена онлайн?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:30

  Kredobank написав:
  Kredobank написав:якщо ви бажаєте отримати бонус у 1000 грн за користування то ви повинні відкрити картку до 31 грудня 2021 року.



Добрий день! Welcome-бонус у 1000 грн лише для нових клієнтів. Діючі клієнти банку також зможуть відкрити диво-картку найближчим часом :)


Для діючих велком-бонусу не буде? :shock:
Тоді, ця диво-картка перетворюється у гарбуза!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:41

  Кочевник написав:Чи є комісія на зняття валюти в касі, що куплена онлайн?


нема
для текущих счетов тоже нету - в тарифах подробно расписано: если занес налом или купил онлайн - без комиса
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:42

  V2 написав:
  Kredobank написав:
  Kredobank написав:якщо ви бажаєте отримати бонус у 1000 грн за користування то ви повинні відкрити картку до 31 грудня 2021 року.



Добрий день! Welcome-бонус у 1000 грн лише для нових клієнтів. Діючі клієнти банку також зможуть відкрити диво-картку найближчим часом :)


Для діючих велком-бонусу не буде? :shock:
Тоді, ця диво-картка перетворюється у гарбуза!


думаю, потом будет кешбек или что-то такое, хотя конечно не те прОценты, да и с Мастеркард Бильше косяки какие-то
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:20

  KVV написав:
  Kredobank написав:Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.

Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур :lol:

Знайшли Ваше золото чи ні?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:15

klug, у меня уже 50 серых баллов. Жду :)
  klug написав:
  Ромасик написав:и вроде как эта суббота рабочая.

Чому, раптом? Минула була робочою і це була одноразова акція.

может и ошибся с рабочей субботой.
Но в выписке есть проводки 9, 23, 24 числа (СБ и ВС). Хотя другие СБ и ВС обошли. По этому нельзя однозначно сказать, что по СБ и ВС они сделают проводку, но могут.
Статистику имею по списку практически ежедневных покупок в одних и тех же супермаркетах.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:43

  klug написав:Знайшли Ваше золото чи ні?

Офпред запропонував/ла звернутись на теплу лінію для ідентифікації та вирішення цього питання.

Але заради 2ох балів не робитиму цього.
Я ж тут заради 1000грн, а не декількох балів 8)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:12

  KVV написав:
  klug написав:Знайшли Ваше золото чи ні?

Офпред запропонував/ла звернутись на теплу лінію для ідентифікації та вирішення цього питання.

Але заради 2ох балів не робитиму цього.
Я ж тут заради 1000грн, а не декількох балів 8)

1499.40, якщо бути точним :wink:
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:33

Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?
euroua
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