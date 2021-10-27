Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Кредобанк Кредобанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 245246247248 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Кредобанк 3 5 167 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 45 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 13% 21 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 27 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 41 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 33 Всього голосів : 167 Додано: Сер 27 жов, 2021 17:52 euroua написав: Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке? Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?

Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR. https://mustbe.ml/kurs/



KVV написав: klug написав: Знайшли Ваше золото чи ні? Знайшли Ваше золото чи ні?

Офпред запропонував/ла звернутись на теплу лінію для ідентифікації та вирішення цього питання.



Але заради 2ох балів не робитиму цього.

Я ж тут заради 1000грн, а не декількох балів Офпред запропонував/ла звернутись на теплу лінію для ідентифікації та вирішення цього питання.Але заради 2ох балів не робитиму цього.Я ж тут заради 1000грн, а не декількох балів

У Вас дуже дивний курс. Витратити 18к і отримати 20 балів? Крім того, не одному Вам сиплять срібло замість золота, тому і запитав. Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR.У Вас дуже дивний курс. Витратити 18к і отримати 20 балів? Крім того, не одному Вам сиплять срібло замість золота, тому і запитав. klug Повідомлень: 6249 З нами з: 18.08.14 Подякував: 274 раз. Подякували: 832 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 18:29 klug написав: euroua написав: Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке? Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?

Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR. https://mustbe.ml/kurs/

Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR.



Дякую, тобто оцей курс, що в табличці за посиланням це те, як я можу купити або продати валюту між валютами "Правильної" картки, я правильно зрозумів? Дякую, тобто оцей курс, що в табличці за посиланням це те, як я можу купити або продати валюту між валютами "Правильної" картки, я правильно зрозумів? euroua

Повідомлень: 13 З нами з: 28.06.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 18:36 euroua написав: klug написав: euroua написав: Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке? Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?

Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR. https://mustbe.ml/kurs/

Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR.



Дякую, тобто оцей курс, що в табличці за посиланням це те, як я можу купити або продати валюту між валютами "Правильної" картки, я правильно зрозумів? Дякую, тобто оцей курс, що в табличці за посиланням це те, як я можу купити або продати валюту між валютами "Правильної" картки, я правильно зрозумів?

Так. Це курс оналайн обміну валют у Кредобанку, у тому числі між рахунками, відкритими у пакеті Правильна картка. Так. Це курс оналайн обміну валют у Кредобанку, у тому числі між рахунками, відкритими у пакеті Правильна картка. klug Повідомлень: 6249 З нами з: 18.08.14 Подякував: 274 раз. Подякували: 832 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 жов, 2021 21:08 klug написав: У Вас дуже дивний курс. Витратити 18к і отримати 20 балів? Крім того, не одному Вам сиплять срібло замість золота, тому і запитав. У Вас дуже дивний курс. Витратити 18к і отримати 20 балів? Крім того, не одному Вам сиплять срібло замість золота, тому і запитав.

Мій курс витрати 18к і отримати 1к.



Про бали запитав офпреда тільки через те, що хтось з форумчан повідомив про нарахування золотих балів по Правильній, а в мене срібло.



Доречі ще одна загадка - по картці була всього одна операція на понад 3к, а балів нараховано 2. Мій курс витрати 18к і отриматиПро бали запитав офпреда тільки через те, що хтось з форумчан повідомив про нарахування золотих балів по Правильній, а в мене срібло.Доречі ще одна загадка - по картці була всього одна операція на понад 3к, а балів нараховано 2. KVV Повідомлень: 993 З нами з: 29.11.18 Подякував: 38 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 245246247248 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: moveton і 4 гостейМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор