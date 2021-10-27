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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:52

  euroua написав:Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?

Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR. https://mustbe.ml/kurs/

  KVV написав:
  klug написав:Знайшли Ваше золото чи ні?

Офпред запропонував/ла звернутись на теплу лінію для ідентифікації та вирішення цього питання.

Але заради 2ох балів не робитиму цього.
Я ж тут заради 1000грн, а не декількох балів 8)

У Вас дуже дивний курс. Витратити 18к і отримати 20 балів? Крім того, не одному Вам сиплять срібло замість золота, тому і запитав.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:29

  klug написав:
  euroua написав:Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?

Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR. https://mustbe.ml/kurs/


Дякую, тобто оцей курс, що в табличці за посиланням це те, як я можу купити або продати валюту між валютами "Правильної" картки, я правильно зрозумів?
euroua
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:36

  euroua написав:
  klug написав:
  euroua написав:Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?

Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR. https://mustbe.ml/kurs/


Дякую, тобто оцей курс, що в табличці за посиланням це те, як я можу купити або продати валюту між валютами "Правильної" картки, я правильно зрозумів?

Так. Це курс оналайн обміну валют у Кредобанку, у тому числі між рахунками, відкритими у пакеті Правильна картка.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:08

  klug написав:У Вас дуже дивний курс. Витратити 18к і отримати 20 балів? Крім того, не одному Вам сиплять срібло замість золота, тому і запитав.

Мій курс витрати 18к і отримати .

Про бали запитав офпреда тільки через те, що хтось з форумчан повідомив про нарахування золотих балів по Правильній, а в мене срібло.

Доречі ще одна загадка - по картці була всього одна операція на понад 3к, а балів нараховано 2.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:00

  euroua написав:Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?

Добрий день! Курс валют в онлайн-банкінгу дійсно вигідніший ніж у відділенні та подекуди навіть ніж в обмінниках. З актуальним курсом у додатку можна ознайомитись у сторіс на наших сторінках у соціальних мережах.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:04

  cohan написав:
  Кочевник написав:Чи є комісія на зняття валюти в касі, що куплена онлайн?


нема
для текущих счетов тоже нету - в тарифах подробно расписано: если занес налом или купил онлайн - без комиса


Добрий день, все вірно, комісії немає.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:26

  Kredobank написав:З актуальним курсом у додатку можна ознайомитись у сторіс на наших сторінках у соціальних мережах.

Ну позор же.
У банка есть свой сайт.
Зачем публиковать такую немаловажную информацию, как курсы валют, в каких-то левых сторис ?
Почему бы её не разместить на сайте банка ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:30

Re: Кредобанк

  mustbe написав:Ну позор же.

На сторис передоставляется офиц. инф-я, с мокрой пешатью и за подписью Предправления :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:33

  Kredobank написав:
  euroua написав:Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?

Добрий день! Курс валют в онлайн-банкінгу дійсно вигідніший ніж у відділенні та подекуди навіть ніж в обмінниках. З актуальним курсом у додатку можна ознайомитись у сторіс на наших сторінках у соціальних мережах.

А які на зараз в банці онлайн курси обміну валют?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:50

  Квесторе_поверніться написав:А які на зараз в банці онлайн курси обміну валют?

Примерно такие:
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
mustbe
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