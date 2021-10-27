euroua написав:Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?
Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR. https://mustbe.ml/kurs/
KVV написав:
klug написав:Знайшли Ваше золото чи ні?
Офпред запропонував/ла звернутись на теплу лінію для ідентифікації та вирішення цього питання.
Але заради 2ох балів не робитиму цього. Я ж тут заради 1000грн, а не декількох балів
У Вас дуже дивний курс. Витратити 18к і отримати 20 балів? Крім того, не одному Вам сиплять срібло замість золота, тому і запитав.
euroua написав:Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?
Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR. https://mustbe.ml/kurs/
Дякую, тобто оцей курс, що в табличці за посиланням це те, як я можу купити або продати валюту між валютами "Правильної" картки, я правильно зрозумів?
euroua написав:Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?
Найімовірніше під ІБ мався на увазі як застосунок на смартфоні, так і веб-версія - як Вам зручніше. Головне дивитися на ті курсі, що треба, бо є: онлайн курс, каси, картковий, нбу. І таки Кредо найвигідніший станом на зараз, щоб купити USD або продати EUR. https://mustbe.ml/kurs/
Дякую, тобто оцей курс, що в табличці за посиланням це те, як я можу купити або продати валюту між валютами "Правильної" картки, я правильно зрозумів?
Так. Це курс оналайн обміну валют у Кредобанку, у тому числі між рахунками, відкритими у пакеті Правильна картка.
euroua написав:Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?
Добрий день! Курс валют в онлайн-банкінгу дійсно вигідніший ніж у відділенні та подекуди навіть ніж в обмінниках. З актуальним курсом у додатку можна ознайомитись у сторіс на наших сторінках у соціальних мережах.
euroua написав:Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?
Добрий день! Курс валют в онлайн-банкінгу дійсно вигідніший ніж у відділенні та подекуди навіть ніж в обмінниках. З актуальним курсом у додатку можна ознайомитись у сторіс на наших сторінках у соціальних мережах.