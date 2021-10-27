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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:26

Re: Кредобанк

  Kredobank написав:у сторіс на наших сторінках у соціальних мережах

😂🤣
Пожалуйста, публикуйте на сайте!
К чему скрывать такие выгодные курсы валют?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Kredobank написав:
  euroua написав:Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?

Добрий день! Курс валют в онлайн-банкінгу дійсно вигідніший ніж у відділенні та подекуди навіть ніж в обмінниках. З актуальним курсом у додатку можна ознайомитись у сторіс на наших сторінках у соціальних мережах.

А які на зараз в банці онлайн курси обміну валют?

Станом на 14:04 28 жовтня:
Купівля: USD: 28,82, EUR: 30,43
Продаж: USD: 26,37, EUR: 30,54
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:11

  unknownurl написав:
  Kredobank написав:у сторіс на наших сторінках у соціальних мережах

😂🤣
Пожалуйста, публикуйте на сайте!
К чему скрывать такие выгодные курсы валют?

Добрий день! Обов'язково врахуємо
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 80
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:17

  Kredobank написав:Станом на 14:04 28 жовтня:
Купівля: USD: 28,82, EUR: 30,43
Продаж: USD: 26,37, EUR: 30,54


Касир Кредобавнку відмовилася купити в мене доляр по 28,82. Посилання на форум не спрацювало. Нехай проспляться каже.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:19

Re: Кредобанк

akido, выше же курсы не для отделения банка :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:24

  Kredobank написав:
  Квесторе_поверніться написав:А які на зараз в банці онлайн курси обміну валют?

Станом на 14:04 28 жовтня:
Купівля: USD: 28,82, EUR: 30,43
Продаж: USD: 26,37, EUR: 30,54

Покупка на 2.45 дороже, чем продажа )
Хорошая банка, и курсы выгодные )))
mustbe
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  #<1 ... 246247248249
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