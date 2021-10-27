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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 12:26
Kredobank написав:
у сторіс на наших сторінках у соціальних мережах
😂🤣
Пожалуйста, публикуйте на сайте!
К чему скрывать такие выгодные курсы валют?
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unknownurl
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:06
Квесторе_поверніться написав: Kredobank написав: euroua написав:
Кто подскажет - они говорят, что там в интернет банке выгодней курс обмена валют между счетами той Правильной карты? Если да, то на сколько? Ну вот например сейчас на сайте и в приложении по EUR и USD написаны курсы, насколько другие в интернет банке?
Добрий день! Курс валют в онлайн-банкінгу дійсно вигідніший ніж у відділенні та подекуди навіть ніж в обмінниках. З актуальним курсом у додатку можна ознайомитись у сторіс на наших сторінках у соціальних мережах.
А які на зараз в банці онлайн курси обміну валют?
Станом на 14:04 28 жовтня:
Купівля: USD: 28,82, EUR: 30,43
Продаж: USD: 26,37, EUR: 30,54
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Kredobank
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:11
unknownurl написав: Kredobank написав:
у сторіс на наших сторінках у соціальних мережах
😂🤣
Пожалуйста, публикуйте на сайте!
К чему скрывать такие выгодные курсы валют?
Добрий день! Обов'язково врахуємо
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Kredobank
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:17
Kredobank написав:
Станом на 14:04 28 жовтня:
Купівля: USD: 28,82, EUR: 30,43
Продаж: USD: 26,37, EUR: 30,54
Касир Кредобавнку відмовилася купити в мене доляр по 28,82. Посилання на форум не спрацювало. Нехай проспляться каже.
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akido
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:19
akido, выше же курсы не для отделения банка
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MASolomko
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:24
Kredobank написав: Квесторе_поверніться написав:
А які на зараз в банці онлайн курси обміну валют?
Станом на 14:04 28 жовтня:
Купівля: USD: 28,82, EUR: 30,43
Продаж: USD: 26,37, EUR: 30,54
Покупка на 2.45 дороже, чем продажа )
Хорошая банка, и курсы выгодные )))
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mustbe
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