Ладно Вам! Человек опечатался, а все тут же налетели
Уважаемый представитель банка, не может быть сейчас курс покупки 28,ХХ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 06:41
Ладно Вам! Человек опечатался, а все тут же налетели
Уважаемый представитель банка, не может быть сейчас курс покупки 28,ХХ
Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:09
Так о том и речь.
Что мешает опечататься ведущим всяких там сторис ?
Курсы - это не хухры-мухры.
Слишком серьёзная информация чтобы публиковать её на всяких помойках и форумах.
Она должна быть на официальном сайте банки, чтоб не было таких опечаток
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:43
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:01
Re: Кредобанк
Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:21
Сам спитав, собі відповім. Допомогла підтрика більше
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