Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 06:41
Ладно Вам! Человек опечатался, а все тут же налетели
Уважаемый представитель банка, не может быть сейчас курс покупки 28,ХХ
Искатель
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:09
Искатель написав:
Ладно Вам! Человек опечатался, а все тут же налетели
Уважаемый представитель банка, не может быть сейчас курс покупки 28,ХХ
Так о том и речь.
Что мешает опечататься ведущим всяких там сторис ?
Курсы - это не хухры-мухры.
Слишком серьёзная информация чтобы публиковать её на всяких помойках и форумах.
Она должна быть на официальном сайте банки, чтоб не было таких опечаток
mustbe
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Прораб
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:01
Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?
Кочевник
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:21
Кочевник написав:
Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?
Сам спитав, собі відповім. Допомогла підтрика більше
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... obank.html
Кочевник
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:37
Кочевник написав:
Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?
Золотые карты для Бильше
В колонке Банк - линки на правила
mustbe
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:56
mustbe написав: Кочевник написав:
Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?
Золотые карты для Бильше
В колонке Банк - линки на правила
Недоробив: "https://mustbe.ml/tables/"https://bilshe.mastercard.ua/page/terms_and_conditions""
Ну і взагалі, умови неповні. Мені потрібні були саме повні умови - Обмеження.
Кочевник
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:16
С правильной карты тянуть п2п, без комисий со стороны кредобанка?
demichh
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:24
demichh написав:
С правильной карты тянуть п2п, без комисий со стороны кредобанка?
так
klug
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