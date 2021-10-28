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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 06:41

Ладно Вам! Человек опечатался, а все тут же налетели :)
Уважаемый представитель банка, не может быть сейчас курс покупки 28,ХХ :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:09

  Искатель написав:Ладно Вам! Человек опечатался, а все тут же налетели :)
Уважаемый представитель банка, не может быть сейчас курс покупки 28,ХХ :)

Так о том и речь.
Что мешает опечататься ведущим всяких там сторис ?
Курсы - это не хухры-мухры.
Слишком серьёзная информация чтобы публиковать её на всяких помойках и форумах.
Она должна быть на официальном сайте банки, чтоб не было таких опечаток
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:43

  Искатель написав:Ладно Вам! Человек опечатался, а все тут же налетели :)

Та ні в цьому кумедність ситуації. Якщо вдумливо прочитати обговорення, то мало хто це і помітив. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:01

Re: Кредобанк

Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:21

  Кочевник написав:Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?

Сам спитав, собі відповім. Допомогла підтрика більше

https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... obank.html
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:37

  Кочевник написав:Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?

Золотые карты для Бильше
В колонке Банк - линки на правила
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:56

  mustbe написав:
  Кочевник написав:Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?

Золотые карты для Бильше
В колонке Банк - линки на правила


Недоробив: "https://mustbe.ml/tables/"https://bilshe.mastercard.ua/page/terms_and_conditions""

Ну і взагалі, умови неповні. Мені потрібні були саме повні умови - Обмеження.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:16

С правильной карты тянуть п2п, без комисий со стороны кредобанка?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:24

  demichh написав:С правильной карты тянуть п2п, без комисий со стороны кредобанка?

так
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:15

  Кочевник написав:
  mustbe написав:
  Кочевник написав:Де в цьому банку офіційні правила нарахування золотих балів в Більше?

Золотые карты для Бильше
В колонке Банк - линки на правила

Недоробив: "https://mustbe.ml/tables/"https://bilshe.mastercard.ua/page/terms_and_conditions""

Повторяю - в колонке "Банк".
Б-А-Н-К
mustbe
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