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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:38
Re: Кредобанк
Посилання виправ ось тут під словом "ПОСИЛАННЯМ". Міг би подякувати.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:43
Додано: Суб 30 жов, 2021 05:10
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