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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:38

Re: Кредобанк

Посилання виправ ось тут під словом "ПОСИЛАННЯМ". Міг би подякувати.
За будь-які операції та розрахунки в торгових точках та інтернеті ДОДАТКОВІ УМОВИ НАКОПИЧЕННЯ ЗОЛОТИХ БАЛІВ:
100 БАЛІВ на честь Дня народження УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ ТА НАКОПИЧЕННЯ СРІБНИХ БАЛІВ ЗА ПОСИЛАННЯМ
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:43

  Кочевник написав:Посилання виправ ось тут під словом "ПОСИЛАННЯМ". Міг би подякувати.

Разрешите исполнять ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 05:10

  mustbe написав:
  Кочевник написав:Посилання виправ ось тут під словом "ПОСИЛАННЯМ". Міг би подякувати.

Разрешите исполнять ?

Будь самостійним.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:32

  klug написав:
  demichh написав:С правильной карты тянуть п2п, без комисий со стороны кредобанка?

так

klug, подскажите как с правильной карты правильно тянуть п2п?
Захожу на вкладку платежи - переводы - с карты другого банка - и выдает комиссиюЗображення
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:42

  Zonenor написав:
  klug написав:
  demichh написав:С правильной карты тянуть п2п, без комисий со стороны кредобанка?

так

klug, подскажите как с правильной карты правильно тянуть п2п?
Захожу на вкладку платежи - переводы - с карты другого банка - и выдает комиссию

Почувствуйте разницу между
- тянуть С карты (баланс карты уменьшится)
- и тянуть НА карту (баланс карты увеличится)

Чтобы стянуть С карты - нужно зайти в чужой ИБ и указать там эту карту в качестве донора
mustbe
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  #<1 ... 248249250251
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