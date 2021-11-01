Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:38
Посилання виправ ось тут під словом "ПОСИЛАННЯМ". Міг би подякувати.
За будь-які операції та розрахунки в торгових точках та інтернеті ДОДАТКОВІ УМОВИ НАКОПИЧЕННЯ ЗОЛОТИХ БАЛІВ:
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Додано: Суб 30 жов, 2021 20:32
klug написав: demichh написав:
С правильной карты тянуть п2п, без комисий со стороны кредобанка?
так
klug, подскажите как с правильной карты правильно тянуть п2п?
Захожу на вкладку платежи - переводы - с карты другого банка - и выдает комиссию
Zonenor
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Додано: Суб 30 жов, 2021 20:42
Zonenor написав: klug написав: demichh написав:
С правильной карты тянуть п2п, без комисий со стороны кредобанка?
так
klug, подскажите как с правильной карты правильно тянуть п2п?
Захожу на вкладку платежи - переводы - с карты другого банка - и выдает комиссию
Почувствуйте разницу между
- тянуть С карты (баланс карты уменьшится)
- и тянуть НА карту (баланс карты увеличится)
Чтобы стянуть С карты - нужно зайти в чужой ИБ и указать там эту карту в качестве донора
mustbe
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:22
підкажіть, код операції по карті, де можна подивитися?
Прораб
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:48
Есть технический овердрафт: п. 27 расширеного тарифа - 35% годовых.
demichh
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:10
Прораб написав:
підкажіть, код операції по карті, де можна подивитися?
звонком в саппорт
cohan
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:21
demichh написав:
Есть технический овердрафт: п. 27 расширеного тарифа - 35% годовых.
Чого варто було очікувати від класичного банку.
klug
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:10
klug написав: demichh написав:
Есть технический овердрафт: п. 27 расширеного тарифа - 35% годовых.
Чого варто було очікувати від класичного банку.
У яких випадках буде овер?
P2P поповнення та подальша покупка наприклад або поповнення кишені?
після поповнення СЕПом - наступні операції будуть кошерні?
Прораб
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:35
Після СЕП - все в кредо кошерне.
Кочевник
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:44
Прораб написав: klug написав: demichh написав:
Есть технический овердрафт: п. 27 расширеного тарифа - 35% годовых.
Чого варто було очікувати від класичного банку.
У яких випадках буде овер?
P2P поповнення та подальша покупка наприклад або поповнення кишені?
після поповнення СЕПом - наступні операції будуть кошерні?
СЕП приходить на рахунок, тому це найбезпечніший варіант у будь-якому банку. Якщо поповнити Р2Рі робити покупку, то ймовірність оверу є, але тут як карта ляже, бо покупка теж не одразу проводиться - найчастіше вдається проскочити. Р2Р і зняття у касі або рідному банкоматі - точно овер. Чи дасть закинути на Кишеню, якщо гроші ще не провелися я точно сказати не можу, все ж там рахунки беруть участь, але якщо пропустить, то це теж вліт.
klug
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