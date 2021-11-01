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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 00:13
Операція з МСС 8999 в залік піде?
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кеннек
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Додано: Вів 02 лис, 2021 00:21
KVV написав: Kredobank написав:
Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.
Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур
Також додав П-картку до більше, пише що срібні.
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Прораб
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