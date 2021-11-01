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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:13

Операція з МСС 8999 в залік піде?
кеннек
 
Повідомлень: 138
З нами з: 21.04.10
Подякував: 48 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:21

  KVV написав:
  Kredobank написав:Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.

Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур :lol:

Також додав П-картку до більше, пише що срібні. :roll:
Прораб
 
Повідомлень: 302
З нами з: 02.03.19
Подякував: 273 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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  #<1 ... 249250251252
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Кредобанк (2512)
02.11.2021 00:21
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