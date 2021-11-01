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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 00:13
Операція з МСС 8999 в залік піде?
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кеннек
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Додано: Вів 02 лис, 2021 00:21
KVV написав: Kredobank написав:
Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.
Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур
Також додав П-картку до більше, пише що срібні.
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Прораб
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Додано: Вів 02 лис, 2021 07:38
кеннек написав:
Операція з МСС 8999 в залік піде?
Так.
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Кочевник
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:29
klug написав:
СЕП приходить на рахунок, тому це найбезпечніший варіант у будь-якому банку. Якщо поповнити Р2Рі робити покупку, то ймовірність оверу є, але тут як карта ляже, бо покупка теж не одразу проводиться - найчастіше вдається проскочити. Р2Р і зняття у касі або рідному банкоматі - точно овер. Чи дасть закинути на Кишеню, якщо гроші ще не провелися я точно сказати не можу, все ж там рахунки беруть участь, але якщо пропустить, то це теж вліт.
В ІБ видно, проведена вже операція, чи ще ні?
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Ferlakur
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:46
Прораб написав: KVV написав: Kredobank написав:
Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.
Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур
Також додав П-картку до більше, пише що срібні.
Серебро иногда потом превращается в золото, но конечно надо решать вопрос основательнее
мне кажется саппорт сам обманут программерами и будет таки серебро,или тут в ветке есть примеры обратного?
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cohan
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:36
cohan написав:
мне кажется саппорт сам обманут программерами и будет таки серебро,или тут в ветке есть примеры обратного?
Серебро уже месяц сыпет. Золотом и не пахнет.
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jay2004
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:46
Послуга Mobinform Обов’язкова, надається безкоштовно
(SMS надсилаються за операціями на суму від 100,00 грн.)
це інформування за операціями по карті?
Бачу відключено.
18 Переказ з картки на карту - Безкоштовно
Сюди не входить вихідний P2P власним сервісом та P2P поповнення правильної карти? А де тоді ці тарифи?
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Прораб
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