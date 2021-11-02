klug написав:СЕП приходить на рахунок, тому це найбезпечніший варіант у будь-якому банку. Якщо поповнити Р2Рі робити покупку, то ймовірність оверу є, але тут як карта ляже, бо покупка теж не одразу проводиться - найчастіше вдається проскочити. Р2Р і зняття у касі або рідному банкоматі - точно овер. Чи дасть закинути на Кишеню, якщо гроші ще не провелися я точно сказати не можу, все ж там рахунки беруть участь, але якщо пропустить, то це теж вліт.
Прораб написав:Шановні, у кого і де підключена послуга по факту і як працює?
Інформування за рахунком типово підключається одразу при відкритті, інформування за карткою підключав окремо (без нього не вдавалося отримати ПІН від картки). Якщо одночасно підключено і те, і інше, то за картковими операціями СМСки приходять по два рази, що трохи напружує, тому карткове інформування відключив і залишив лише за рахунком. Політ нормальний - СМСки приходять і за операціями з карткою, і з рахунком.
SMS-повідомлення про здійснення операцій, проведених як за допомогою карти так і без використання карти, надходить держателю карти у випадку, якщо сума операції більша за 100 грн. По Операціях здійснених в мережі Інтернет SMS-повідомлення надходить по всіх здійснених операціях.