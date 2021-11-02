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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:13

Операція з МСС 8999 в залік піде?
кеннек
 
Повідомлень: 138
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 00:21

  KVV написав:
  Kredobank написав:Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.

Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур :lol:

Також додав П-картку до більше, пише що срібні. :roll:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 07:38

  кеннек написав:Операція з МСС 8999 в залік піде?

Так.
Кочевник
 
Повідомлень: 2047
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:29

  klug написав:СЕП приходить на рахунок, тому це найбезпечніший варіант у будь-якому банку. Якщо поповнити Р2Рі робити покупку, то ймовірність оверу є, але тут як карта ляже, бо покупка теж не одразу проводиться - найчастіше вдається проскочити. Р2Р і зняття у касі або рідному банкоматі - точно овер. Чи дасть закинути на Кишеню, якщо гроші ще не провелися я точно сказати не можу, все ж там рахунки беруть участь, але якщо пропустить, то це теж вліт.

В ІБ видно, проведена вже операція, чи ще ні?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4059
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:46

  Прораб написав:
  KVV написав:
  Kredobank написав:Зокрема, за користування Правильною карткою нараховуються золоті бали.

Доброго дня.
Тоді виходить що мені видали якусь НеПравильну картку бо по ній вже нараховано 2 срібних бала. Пардон за каламбур :lol:

Також додав П-картку до більше, пише що срібні. :roll:


Серебро иногда потом превращается в золото, но конечно надо решать вопрос основательнее

мне кажется саппорт сам обманут программерами и будет таки серебро,или тут в ветке есть примеры обратного?
cohan
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Повідомлень: 2798
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Подякував: 83 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:36

  cohan написав:
мне кажется саппорт сам обманут программерами и будет таки серебро,или тут в ветке есть примеры обратного?


Серебро уже месяц сыпет. Золотом и не пахнет.
jay2004
 
Повідомлень: 3026
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:38

Re: Кредобанк

Послуга Mobinform Обов’язкова, надається безкоштовно
(SMS надсилаються за операціями на суму від 100,00 грн.)

це інформування за операціями по карті?

Дивлюсь у карті - SMS-інформування Відключено
Дивлюсь у рахунку - SMS-інформування Підключено

По факту поповнення СЕПом 100 грн. - СМС немає, оплата в інтернеті 10 грн. - СМС прийшло.
ХЗ

Шановні, у кого і де підключена послуга по факту і як працює?
Прораб
 
Повідомлень: 306
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:16

  Прораб написав:Шановні, у кого і де підключена послуга по факту і як працює?

Інформування за рахунком типово підключається одразу при відкритті, інформування за карткою підключав окремо (без нього не вдавалося отримати ПІН від картки). Якщо одночасно підключено і те, і інше, то за картковими операціями СМСки приходять по два рази, що трохи напружує, тому карткове інформування відключив і залишив лише за рахунком. Політ нормальний - СМСки приходять і за операціями з карткою, і з рахунком.

SMS-повідомлення про здійснення операцій, проведених як за допомогою карти так і без використання карти, надходить держателю карти у випадку, якщо сума операції більша за 100 грн. По Операціях здійснених в мережі Інтернет SMS-повідомлення надходить по всіх здійснених операціях.

https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -mobinform
klug
 
Повідомлень: 6286
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:03

Re: Кредобанк

Из приложения номер карты никак не скопировать?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 14.10.08
Подякував: 244 раз.
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