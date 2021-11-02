Якась просто ганьба.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:05
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:49
Re: Кредобанк
Вчера оформил Правильную, тестирую. Толкнул пумбой на неё пару грн, в списке операций по КАРТЕ отобразилось: A2C PUMB ONLINE MOB.
Потом через несколько минут в списке операций по СЧЕТУ появилось: Зарахування переказу на рахунок клієнта, ініційованого з БПК, A2C PUMB ONLINE MOB>KYIV UA...
Это значит, что операция уже проведена по счету? Если нет, то есть ли какой-то способ узнать о проводке?
Додано: Сер 03 лис, 2021 14:58
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