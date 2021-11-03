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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:05
cohan написав: Ferlakur написав:
Из приложения номер карты никак не скопировать?
никак
Якась просто ганьба.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:49
Вчера оформил Правильную, тестирую. Толкнул пумбой на неё пару грн, в списке операций по КАРТЕ отобразилось: A2C PUMB ONLINE MOB.
Потом через несколько минут в списке операций по СЧЕТУ появилось: Зарахування переказу на рахунок клієнта, ініційованого з БПК, A2C PUMB ONLINE MOB>KYIV UA...
Это значит, что операция уже проведена по счету? Если нет, то есть ли какой-то способ узнать о проводке?
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Ferlakur
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:58
cohan написав: Прораб написав:
підкажіть, код операції по карті, де можна подивитися?
звонком в саппорт
Не знають що це таке.
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Прораб
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Додано: Сер 03 лис, 2021 16:19
Звонить пока на знающего не попасть?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 16:56
Прораб написав: cohan написав: Прораб написав:
підкажіть, код операції по карті, де можна подивитися?
звонком в саппорт
Не знають що це таке.
знают, обезьянам надо сказать что именно ищете: mcc код или авторизационный,
сначала я писал с сайта, там ответили звонить, позвонил , объяснил, сказали
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cohan
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Додано: Сер 03 лис, 2021 17:04
cohan написав:
знают, обезьянам надо сказать что именно ищете: mcc код или авторизационный,
сначала я писал с сайта, там ответили звонить, позвонил , объяснил, сказали
10 хвилин витратив, навіть кудась дзвонила та з самого початку дівчина навіть повторити не могла назву з трьох букв "мсс"
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Прораб
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Додано: Сер 03 лис, 2021 18:01
Прораб написав: cohan написав:
знают, обезьянам надо сказать что именно ищете: mcc код или авторизационный,
сначала я писал с сайта, там ответили звонить, позвонил , объяснил, сказали
10 хвилин витратив, навіть кудась дзвонила та з самого початку дівчина навіть повторити не могла назву з трьох букв "мсс"
попробуйте написать сюдаhttps://kredobank.com.ua/info/opytuvannya/zapytannya-l
что-то вроде: позвоните мне , надо такая вот инфа, где взять...
глядишь таки дойдет до ответственного
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cohan
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Додано: Сер 03 лис, 2021 18:18
cohan написав:
глядишь таки дойдет до ответственного
Спробую, thx.
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Прораб
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