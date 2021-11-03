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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:05

  cohan написав:
  Ferlakur написав:Из приложения номер карты никак не скопировать?

никак

Якась просто ганьба. :)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:49

Re: Кредобанк

Вчера оформил Правильную, тестирую. Толкнул пумбой на неё пару грн, в списке операций по КАРТЕ отобразилось: A2C PUMB ONLINE MOB.

Потом через несколько минут в списке операций по СЧЕТУ появилось: Зарахування переказу на рахунок клієнта, ініційованого з БПК, A2C PUMB ONLINE MOB>KYIV UA...

Это значит, что операция уже проведена по счету? Если нет, то есть ли какой-то способ узнать о проводке?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:58

  cohan написав:
  Прораб написав:підкажіть, код операції по карті, де можна подивитися?


звонком в саппорт


Не знають що це таке. :roll:
Прораб
 
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Звонить пока на знающего не попасть?
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:56

  Прораб написав:
  cohan написав:
  Прораб написав:підкажіть, код операції по карті, де можна подивитися?


звонком в саппорт


Не знають що це таке. :roll:


знают, обезьянам надо сказать что именно ищете: mcc код или авторизационный,
сначала я писал с сайта, там ответили звонить, позвонил , объяснил, сказали
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:04

  cohan написав:знают, обезьянам надо сказать что именно ищете: mcc код или авторизационный,
сначала я писал с сайта, там ответили звонить, позвонил , объяснил, сказали

10 хвилин витратив, навіть кудась дзвонила та з самого початку дівчина навіть повторити не могла назву з трьох букв "мсс"
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:01

  Прораб написав:
  cohan написав:знают, обезьянам надо сказать что именно ищете: mcc код или авторизационный,
сначала я писал с сайта, там ответили звонить, позвонил , объяснил, сказали

10 хвилин витратив, навіть кудась дзвонила та з самого початку дівчина навіть повторити не могла назву з трьох букв "мсс"


попробуйте написать сюда
https://kredobank.com.ua/info/opytuvannya/zapytannya-l
что-то вроде: позвоните мне , надо такая вот инфа, где взять...
глядишь таки дойдет до ответственного
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:18

  cohan написав:глядишь таки дойдет до ответственного

Спробую, thx.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:25

  Прораб написав:
  cohan написав:глядишь таки дойдет до ответственного

Спробую, thx.

Для чого Вам мсс?
поділіться... не тримайте в собі :mrgreen:
KVV
 
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