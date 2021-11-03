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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 251252253254

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:12

  Прораб написав:
  cohan написав:знают, обезьянам надо сказать что именно ищете: mcc код или авторизационный,
сначала я писал с сайта, там ответили звонить, позвонил , объяснил, сказали

10 хвилин витратив, навіть кудась дзвонила та з самого початку дівчина навіть повторити не могла назву з трьох букв "мсс"


заведіть собі карту БВР - 100% пише мсс
greenozon
 
Повідомлень: 11955
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 957 раз.
 
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  #<1 ... 251252253254
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