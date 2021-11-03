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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:12
Прораб написав: cohan написав:
знают, обезьянам надо сказать что именно ищете: mcc код или авторизационный,
сначала я писал с сайта, там ответили звонить, позвонил , объяснил, сказали
10 хвилин витратив, навіть кудась дзвонила та з самого початку дівчина навіть повторити не могла назву з трьох букв "мсс"
заведіть собі карту БВР - 100% пише мсс
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greenozon
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