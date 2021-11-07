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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 09:26

  valya написав:Правильно ли мыслю?
Р2р - КДВ Привата > Всекарта ПУМБ > Правильная Кредо, естественно с ожиданием проводки. Спс

Как узнать, что проводка завершена?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 11:06

  Ferlakur написав:
  valya написав:Правильно ли мыслю?
Р2р - КДВ Привата > Всекарта ПУМБ > Правильная Кредо, естественно с ожиданием проводки. Спс

Как узнать, что проводка завершена?


подождать три дня :mrgreen: :mrgreen:
тут сложные отношения с IT элементами, по бумагам хоть не заставляют платить и то ладно :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 11:07

  Фантом написав:
  lincoln2 написав:подскажите плиз , а как-то проверить можно , кошерно ли зашли 6000 , и потрачены 3000 в этом месяце для велкам-бонуса...а то играть 3 мес , а потом узнать , что где-то или что-то пошло не так...

Смска приходит, о выполнении условия.

Коллеги, а по поводу этих 6000 грн. - их можно выводить сразу (например, что через пару дней) или же они должны находить в течении всего времени для выполнения условий? И P2P подходит или же нужен СЕП?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 12:46

  valya написав:Правильно ли мыслю?
Р2р - КДВ Привата > Всекарта ПУМБ > Правильная Кредо, естественно с ожиданием проводки. Спс

Это ж зачем так длинно?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 13:28

  ВIВ написав:
  valya написав:Правильно ли мыслю?
Р2р - КДВ Привата > Всекарта ПУМБ > Правильная Кредо, естественно с ожиданием проводки. Спс

Это ж зачем так длинно?


видимо другого способа с привата без процента выйти нет
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 14:57

  lloydbanksua написав:
  Фантом написав:
  lincoln2 написав:подскажите плиз , а как-то проверить можно , кошерно ли зашли 6000 , и потрачены 3000 в этом месяце для велкам-бонуса...а то играть 3 мес , а потом узнать , что где-то или что-то пошло не так...

Смска приходит, о выполнении условия.

Коллеги, а по поводу этих 6000 грн. - их можно выводить сразу (например, что через пару дней) или же они должны находить в течении всего времени для выполнения условий? И P2P подходит или же нужен СЕП?

Я на следующий день после СЭПа снимал, условия выполнены.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 21:49

Re: Представителю Кредобанка!

Банкоматы с кэшином отсутствуют. Может добавите? И почему бы не сделать переводы через теминалы, без комиссии? Правильная карта резко добавила бы популярности!
valya
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