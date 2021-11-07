|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 лис, 2021 09:26
valya написав:
Правильно ли мыслю?
Р2р - КДВ Привата > Всекарта ПУМБ > Правильная Кредо, естественно с ожиданием проводки. Спс
Как узнать, что проводка завершена?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4068
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лис, 2021 11:06
Ferlakur написав: valya написав:
Правильно ли мыслю?
Р2р - КДВ Привата > Всекарта ПУМБ > Правильная Кредо, естественно с ожиданием проводки. Спс
Как узнать, что проводка завершена?
подождать три дня
тут сложные отношения с IT элементами, по бумагам хоть не заставляют платить и то ладно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2844
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лис, 2021 11:07
Фантом написав: lincoln2 написав:
подскажите плиз , а как-то проверить можно , кошерно ли зашли 6000 , и потрачены 3000 в этом месяце для велкам-бонуса...а то играть 3 мес , а потом узнать , что где-то или что-то пошло не так...
Смска приходит, о выполнении условия.
Коллеги, а по поводу этих 6000 грн. - их можно выводить сразу (например, что через пару дней) или же они должны находить в течении всего времени для выполнения условий? И P2P подходит или же нужен СЕП?
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 832
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лис, 2021 12:46
valya написав:
Правильно ли мыслю?
Р2р - КДВ Привата > Всекарта ПУМБ > Правильная Кредо, естественно с ожиданием проводки. Спс
Это ж зачем так длинно?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 289
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лис, 2021 13:28
ВIВ написав: valya написав:
Правильно ли мыслю?
Р2р - КДВ Привата > Всекарта ПУМБ > Правильная Кредо, естественно с ожиданием проводки. Спс
Это ж зачем так длинно?
видимо другого способа с привата без процента выйти нет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2844
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лис, 2021 14:57
lloydbanksua написав: Фантом написав: lincoln2 написав:
подскажите плиз , а как-то проверить можно , кошерно ли зашли 6000 , и потрачены 3000 в этом месяце для велкам-бонуса...а то играть 3 мес , а потом узнать , что где-то или что-то пошло не так...
Смска приходит, о выполнении условия.
Коллеги, а по поводу этих 6000 грн. - их можно выводить сразу (например, что через пару дней) или же они должны находить в течении всего времени для выполнения условий? И P2P подходит или же нужен СЕП?
Я на следующий день после СЭПа снимал, условия выполнены.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2345
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:49
Банкоматы с кэшином отсутствуют. Может добавите? И почему бы не сделать переводы через теминалы, без комиссии? Правильная карта резко добавила бы популярности!
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1564
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лис, 2021 08:47
Є термінали для поповнення готівкою.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2053
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:00
valya написав:
Банкоматы с кэшином отсутствуют. Может добавите? И почему бы не сделать переводы через теминалы, без комиссии? Правильная карта резко добавила бы популярности!
Тут не только банкоматы с кешином отсутствуют, тут даже возможность скопировать номер карты в приложении невозможно, та и номер карты в приложении не показывается нигде. Крдеобанк как будто не хочет, чтобы их карты пополнялись
-
Zonenor
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 26.02.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta
, Flamingo
, Кочевник
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|