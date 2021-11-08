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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лис, 2021 21:50
https://kredobank.com.ua/private/inshe/terminaly-samoobslugovuvannya
valya написав: Кочевник написав:
Є термінали для поповнення готівкою.
Цікаво які? Пробовали?
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Додано: Пон 08 лис, 2021 23:01
а депозитная карта в них без комиссий пополняется?
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Додано: Пон 08 лис, 2021 23:36
Що то за карта така?
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