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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лис, 2021 21:50
Додано: Пон 08 лис, 2021 23:01
а депозитная карта в них без комиссий пополняется?
Додано: Пон 08 лис, 2021 23:36
Re: Кредобанк
Що то за карта така?
Додано: Вів 09 лис, 2021 08:40
обычная для депозита
у кредо специфическая метода пересечения тарифов и вообще
но когда разберешься - все довольного логично,
сами девки в отделениях тоже не разбираются ))) в редких - типа Вип и Элит
Додано: Вів 09 лис, 2021 08:46
Додано: П'ят 12 лис, 2021 05:40
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